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Известные спортсмены, музыканты и актеры прочитали белорусские стихи в проекте vershу

09.03.2017 11:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам на YouTube-канале. Организаторы надеются, что vershy превратится во флешмоб, и каждый неравнодушный сможет записать свое видео и выложить в интернет. В первом выпуске известная белорусская гимнастка Любовь Черкашина прочла стихотворение "Мужчына. Жанчына. Чаканне" Анатолия Вертинского.

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Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам...

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