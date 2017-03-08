Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам на YouTube-канале . Организаторы надеются, что vershy превратится во флешмоб, и каждый неравнодушный сможет записать свое видео и выложить в интернет. В первом выпуске известная белорусская гимнастка Любовь Черкашина прочла стихотворение "Мужчына. Жанчына. Чаканне" Анатолия Вертинского.

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