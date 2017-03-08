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Известные спортсмены, музыканты и актеры прочитали белорусские стихи в проекте vershу
09.03.2017 11:19 — Новости Культуры | Tut.by
Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам
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Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам...
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