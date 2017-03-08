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Фальшивый Райан Гослинг забрал приз "Ла-Ла Лэнда" на вручении немецкой кинопремии

09.03.2017 13:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Немецкие комики Йоахим Винтершейд (Joachim Winterscheidt) и Клаас Хойфер-Умлауф (Klaas Heufer-Umlauf), используя подставное агентство, убедили организаторов немецкой церемонии вручения кинонаград Golden Camera Awards, что смогут пригласить на нее актера Райана Гослинга. Об этом сообщает Foх News.

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Комики создали поддельное агентство по поиску талантов и убедили продюсеров мероприятия, что смогут пригласить актера Райана Гослинга, если ему будет вручена специальная награда за фильм «Ла-Ла Лэнд». Они предупредили организаторов, что Гослинг не сможет пройти по красной ковровой дорожке и не будет сидеть в зале, так как «страдает социальной тревожностью».

Во время церемонии ведущий был явно взволнован предстоящим появлением специального гостя, представив его как «одну из самых горячих звезд в Голливуде». Однако вместо актера на сцену поднялся повар из Мюнхена Людвиг Ленер (Ludwig Lehner), загримированный под Гослинга. С явным немецким акцентом он поблагодарил за награду Винтершейда и Хойфер-Умлауфа, после чего покинул сцену на глазах изумленных Николь Кидман и Колина Фаррелла.

На своём канале Circus HalliGalli комики опубликовали подробный отчет о подготовке и проведении пранка.

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Немецкие комики Йоахим Винтершейд (Joachim Winterscheidt) и Клаас Хойфер-Умлауф (Klaas Heufer-Umlauf), используя подставное агентство, убедили организаторов немецкой церемонии...

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