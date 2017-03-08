Представьте себе Витебск конца позапрошлого века. Воскресный июльский день 1895 года. На тумбах по всему городу расклеены объявления, приглашающие в сад «Тиволи» и обещающие незабываемое зрелище. В направлении «Тиволи» едут экипажи, чинно шествуют пары, торопятся дети. Все хотят увидеть, как с огромной высоты, с воздушного шара, будет совершен прыжок. Он и сам зрелище редкое, новое. Но главное, что сделает его женщина — Ольга Древницкая, рассказывает « СБ Беларусь Сегодня ».





Вот как описывали это местные репортеры: «Веселая и симпатичная девушка была совершенно спокойной. Без малейшего колебания повисла на кольце под быстро поднимавшимся шаром. И так же смело, отцепив на высоте полуверсты парашют, бросилась вниз. Парашют плавно опустил отважную воздухоплавательницу на землю. Через двадцать минут она опять была в „Тиволи“, встреченная звуками оркестра и овациями зрителей. Ей много аплодировали, особенно дамы: ведь она постояла, до некоторой степени, за весь прекрасный пол».

Имена первых в истории женщин, прыгнувших с парашютом, известны. Это Жанна-Женевьева Лябросс. Ее прыжок состоялся 12 октября 1799 года. Спустя 10 дней, 22 октября, появилась вторая парашютистка — Элиза Гарнерен. Бесстрашные дамы почти на век опередили Ольгу Древницкую. Но что мы знаем о ней, нашей соотечественнице?

Известно, что Ольга состояла в браке с польским промышленником Альфредом Древницким, у которого было два брата — Станислав и Юзеф, зарабатывавших на жизнь зрелищными прыжками с аэростатов-монгольфьеров на парашютах. Вот они и приобщили к полетам невестку, к неудовольствию ее мужа.

До Ольги в подобных аттракционах с Древницкими принимали участие еще две женщины, прятавшиеся под псевдонимами Янина Мей и Мария Николини. Для Янины увлечение воздухоплаванием закончилось трагически: она покалечила ногу при приземлении. А когда узнала, что ее ждет ампутация, приняла смертельную дозу яда.

Мария Николини прекратила полеты тоже из-за трагедии. Она должна была прыгать во время одного из представлений, но не смогла по болезни, и Станиславу Древницкому пришлось ее заменить. В тот раз он сорвался с шара при взлете и разбился…

Два первых прыжка Ольга сделала в первых числах мая 1895 года в Харькове. Затем 14 мая были полеты в Орле. За лето и осень того года Древницкие объехали не менее десяти городов центральной России и Поволжья. Так что Витебск был далеко не первым городом, над которым летела на парашюте Ольга Древницкая. Но почти наверняка можно утверждать, что жители Витебска впервые увидели прыжок женщины-парашютистки.

Об этом прыжке знали и писали, но вот фотографии бесстрашной парашютистки не было. Хотя сын Юзефа Древницкого вспоминал, что когда-то она имелась. В статьях, посвященных тем событиям, использовались снимки других женщин-парашютисток.

Но фото нашлось! И публикуется оно впервые. Отыскал снимок белорусский коллекционер Игорь Сурмачевский:

— Фотография попала в мою коллекцию лет десять назад от знакомого из Гродно. По его словам, ее нашли в куче других фотографий на чердаке одного из частных домов в небольшом городке Гродненской области. Возможно, этот архив принадлежал православному священнику, потому что вместе с фотографией Ольги были фотографии батюшек, их семей. Сейчас трудно сказать, каким образом все это оказалось вместе: может, снимок батюшке подарил кто-то из прихожан храма, может, сам священник увлекался историей или кто-то из его родных присутствовал на представлениях Ольги…

Из того архива гродненский дилер выкупил только эту фотографию, а потом она попала ко мне. Я-то знал, что покупал: на фото была Ольга Древницкая — первая белорусская парашютистка. А дилер считал, что на снимке изображены странствующие циркачи. Его еще удивили якоря на форме, как у моряков. И высота, указанная на плакате, — 10 000 футов, или 3000 метров. Потом я узнал, что воздушные шары причаливали именно с помощью якоря… Кстати, Станислав Древницкий, который изображен на фото, летал на воздушном шаре над Минском.