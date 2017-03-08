В Голливуде никогда не перестанут делать две вещи: считать деньги и перезапускать некогда популярные фильмы. Причем второе плавно вытекает из первого. Очередной ремейк«Кинг Конга» под названием«Конг. Остров черепа» — тому подтверждение. История об огромной обезьяне с забытого богом острова в Тихом океане обретает четвертую реинкарнацию. И это если считать только американские фильмы, забыв о лентах японской киностудии Toho. Таких, например, как«Кинг Конг против Годзиллы».

Оригинальная история была выдумана сценаристом и режиссером Мерианом Купером и экранизирована в 1933-м. Фабулу вкратце можно описать так: съемочная группа, тропический остров, аборигены, похищение девушки, огромная обезь­яна, любовь, усыпляющий газ, Нью-Йорк, побег Конга, небоскреб, падение, конец.

Самыми впечатляющими и драматичными кад­рами фильма стали те, где Кинг Конг, взобравшийся на Эмпайр-стейт-билдинг, падает вниз пос­ле атаки бипланов-истребителей.

В советском прокате наибольшую популярность приобрел мелодраматичный ремейк оригинальной ленты, снятый в 1976-м режиссером Джоном Гиллермином. Этот фильм, отличаясь в деталях, в целом повторял перипетии картины 1933 года.

Не забываем и о трехчасовом эпике«Кинг Конг», который в 2005 году подарил нам автор экранизации«Властелина колец» Питер Джексон. Именно она сегодня не только самая длинная, но и самая титулованная картина в кинг-конговской эпопее: имеет в копилке целых три«Оскара» — за лучшие монтаж, звук и визуальные эффекты.

Что до ленты«Конг. Остров черепа“, то ее завязка, по сути, ничем не отличается от сюжета оригинального фильма. Вновь группа людей прилетает на остров и сталкивается с Кинг Конгом. И он не единственный монстр этого мира. Есть еще некие лютые создания наподобие динозавров, которые по свирепости дадут фору огромной горилле.

Отметим, что доисторические твари(от них Конг защищал свою возлюбленную) были и в оригинальной ленте 1933-го. А вот в фильме 1976 года в силу ограниченности бюджета от динозавров отказались.

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