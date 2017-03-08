

Вокруг таких предприятий, как консервный завод, всегда есть о чем поговорить. Они интересны людям в своем настоящем времени и интригуют, что здесь появится завтра, уже в ближайшее время. Только начало года, вернулись с выставки своей продукции в Москве и снова с медалями . Не менее важно узнать и о моментах, которые не менее, чем награды, тоже на слуху.

— Анатолий Васильевич, череда наград не останавливается, с чем мы ваш коллектив и поздравляем, но, что еще более приятно, за этим стоят большой труд, умение вести производство…

— Я сказал бы даже так: за этим стоит освоение новых рынков, что и было задачей номер один посещения данной выставки. Мы нуждаемся в расширении сотрудничества с теми, кому может приглянуться наша продукция. Если не заниматься поиском путей этого сотрудничества, то мы остановимся в развитии производства.

Основной наш потребитель — не внутренний рынок, приоритет — экспорт. Продукция завода не относится к чисто экспортной направленности, словом, как и большинство ее в стране, но те объемы, которые имеются, нам больше некуда девать. Важно не упустить время, успеть наработать имидж в момент, когда по картофелю начинают работать в больших объемах Казахстан, Молдова и даже Узбекистан…

— Не секрет, что специалисты завода пользовались площадкой выставки прежде всего для ознакомления со сложившимся и складывающимся спросом на соковую продукцию и вина. Насколько здесь для предприятия обнадеживающая, сулящая хорошие перспективы обстановка?

— Главное, и это есть основа всего, что мы вышли на хорошие качественные параметры своей продукции. Подобного, говорю это объективно и со всей ответственностью, у других это еще надо поискать.

У нас уже есть, наработано, сложился уровень, который знает и которому доверяет потребитель. В соках прямого отжима нет ни грамма воды. Дегустаторы на слово не верят. Но когда производится анализ, то нет предела не удивлению даже, а изумлению, что к производству у белорусов преобладает такой подход — делать самое лучшее, полезное, вкусное. Поэтому у нас есть чем осваивать новые рынки сбыта своей продукции, ставя ее качество на первый план.

Просматривается уже продажа соков на Россию. Яблоко из заводского сада вкусное, специфическое в меру, со сладостью и кислинкой, и это тотчас определили дегустаторы. Золотая медаль — это медаль именно за сок прямого отжима из яблок.

Хороши и неповторимы и наши фруктовые натуральные вина. Пальму первенства в этом тоже никому не собираемся отдавать. Основой этому собственное сырье, неповторимые технологии, знающие толк в виноделии специалисты. Подделки, в том числе самые совершенные, всем уже надоели. Некоторые с целью снижения себестоимости за этим погнались, но в итоге только потеряли. Да что иное и можно ожидать от “дешевки”?!

— Как складывается с продажей толочинского сока у нас в стране?

— Плохо, работаем в основном с Белкоопсоюзом и на рынке Витебской области. В других областях его продвижение идет сложно. А крупные торговые сети, как “Евроопт”, ставят нам такие условия, что при его поставкам им дойдет до 50 и выше процентов убытков. Работать с убытком равнозначно потере сокового производства.

Сейчас уже невольно задумываешься над правом выбора у самого потребителя. Когда торговые крупные сети диктуют производителю цену на продукцию, то он, по сути, когда она не доходит до прилавка, остается без выбора. Его у него забирает своим жестким монополизмом торговля, которая все больше становится хозяином положения. Превалируют дело, бизнес, а как себя чувствует их партнер, производитель продукции, их уже мало интересует.

— Что можете сказать по ранее вынашиваемым планам, по заморозке продукции?

— Производство ее требует больших финансовых вложений. Мы имеем немалый кредитный портфель, и набирать еще дополнительно кредиты — это угроза потери финансовой устойчивости. Изучаем пока этот вопрос, не уходим от него. Но, по имеющейся информации, два крупных завода недавно появились в России, а мы зависим от рынка. Построим, вложим деньги — и ничего в результате не получим.

Как видим, вчера еще привлекательное производство уже не актуально. Подобные перспективы могут обернуться потерей того, что есть сегодня, т. е. текущего и стабильного.

Есть спрос на яблоко, ягоду, картофель — будем работать, расширять площадь под ними. Поле для деятельности остается.

— Как обстоит в планах с расширением собственной торговой сети?

— С уже сложившимися конкурировать все сложнее. Они создают нам проблемы как производителям. Глава государства в курсе данной проблемы, будем ждать ее развязки, “Евроторги”, повторюсь, отказали нам в своих рынках сбыта. Мы нашли выход, ту самую сеть “Веста” и других, но теряет потребитель, это обидно.

— Цена на собственную продукцию вас устраивает?

— Минимальные отпускные цены выдерживаем, но те же фруктовые вина тянут уже на убытки. Более чем на 9% в год не можем повышать расценки. Больше стали потреблять водку, это тоже для нас очевидно. Понимаем, создавать рентабельность надо на других видах продукции. Создаем ее на продаже рапса (дал 400 тысяч чистой прибыли, 29% рентабельность), картофеля (3,5% рентабельность), зерна (12% рентабельность).

Кредит сегодня взять просто, банки даже заинтересованы их дать, мы их вовремя возвращаем (3-4 млрд. рублей в старых ценах гасим ежемесячно), но гнаться за этим не намерены. Это дестабилизирует предприятие.

— Как идет подготовка к предстоящим весенним полевым работам?

— Завезено порядка 600 тонн азота, суперфосфат, полностью с осени внесены калийные удобрения. Обеспеченность удобрениями в целом составляет на этот момент где-то под 50%. Полным ходом ведется ремонт техники. В объеме 700 тысяч рублей направляем средства на закупку новой техники, включая и зерновой комбайн.

Нашли себя в садоводстве и будем расширять площади под садом. Пока есть куда подвигаться.

— Как с выращиванием винограда в планах?

— В наших условиях им в большом объеме заниматься сложно. Поэтому не будем.

— А овощами?

— Только, как морковь, для производства сока, т. е. сырья для имеющегося цеха. Чтобы иметь не только плодово-ягодные, а и овощные соки. В этом году пока не планируем, надо подготовиться, что-то в этой теме поизучать технологам, сделать экономическое обоснование. Тем более, что у моркови слабое сокоотделение.

Будем работать и по теме новых вин, сидров. Специалистам давали наше вино “Мадера”, которое производится по спецтехнологии, то они с трудом находили ее отличия от “Мадеры” крымской. Используем для этого дубовую клепку, нагрев, обогащение кислородом и другое, о чем, возможно, потребители наших вин и не знают.

Наши виноматериалы проходят так называемую мадеризацию, обогащаются дубильными веществами, что и придает им дополнительные вкусовые свойства.

Будет в этом году своя вишня, которая вступает в плодоношение, добавятся посадки под грушей. Под грушевый сад заложен у нас специальный питомник, имеем свой подвойный материал. На этих подвоях груша даст плоды уже на второй-третий год произрастания. Намерены выходить на 200 гектаров грушевого сада. В прошлые годы большинство товарной груши ушло в Россию.

Мы имеем многопрофильное производство, и оно себя сполна оправдывает. У нас хороший бренд — натуральная продукция, в широком ассортименте, этого вектора будем держаться и дальше.

— Спасибо за вашу продукцию для всех нас, успехов вашему коллективу, Анатолий Васильевич, в осуществлении намеченных планов и в дальнейшем.

Виктор БИРЮКОВ.

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