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Толочин посетят участники «Звездного похода»

09.03.2017 10:57 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочин посетят участники «Звездного похода»
Белорусский государственный университет физической культуры с целью гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни и олимпийских идеалов с 15 по 17 марта проведет «Звездный поход», посвященный 73-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию учреждения образования. Его маршрут включает в том числе и Толочин.

В наш город участники мероприятия прибудут 15 марта. В этот день в 13.30 в районном Центре культуры студенты БГУФК побеседуют с учащимися школ на тему профориентации, расскажут им о своем учебном заведении, выступят с концертно-спортивной программой, а также пообщаются с представителями ветеранских организаций. Затем гости совершат обзорную экскурсию по Толочину, посетят историко-краеведческий музей и Свято-Покровский женский православный монастырь.

В завершение программы пребывания участников похода в нашем городе состоится товарищеская встреча по баскетболу. Игра пройдет в районной гимназии и начнется в 20.00.

НА СНИМКЕ: участники «Звездного похода-2016» (фото sportedu.by).

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Белорусский государственный университет физической культуры с целью гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни и...

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