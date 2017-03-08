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Толочин посетят участники «Звездного похода»
09.03.2017 10:57 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В наш город участники мероприятия прибудут 15 марта. В этот день в 13.30 в районном Центре культуры студенты БГУФК побеседуют с учащимися школ на тему профориентации, расскажут им о своем учебном заведении, выступят с концертно-спортивной программой, а также пообщаются с представителями ветеранских организаций. Затем гости совершат обзорную экскурсию по Толочину, посетят историко-краеведческий музей и Свято-Покровский женский православный монастырь.
В завершение программы пребывания участников похода в нашем городе состоится товарищеская встреча по баскетболу. Игра пройдет в районной гимназии и начнется в 20.00.
НА СНИМКЕ: участники «Звездного похода-2016» (фото
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