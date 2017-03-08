С приходом теплых дней дорожки лесопарка, который является излюбленным местом отдыха горожан, стали более оживленными. Его традиционные обитатели — белки, тоже стали активничать.





Зверьки совсем не пугливы и с любопытством подходят к горожанам, выпрашивают еду и даже идут на руки.



































Полюбоваться на белок приходят жители ближайших микрорайонов. Горожане приносят маленьким обитателям сухофрукты и семечки.

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Парк «Румлево» — памятник садово-паркового искусства, пейзажного типа. Когда-то в центре парка находился усадебный дом, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. К нему вела кленовая аллея, которая частично сохранилась. Сохранилась и круглая башня, построенная в 1880 году из бутового камня. Здесь растут старые клены, дубы, вязы, тополя и различные кустарники.