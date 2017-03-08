﻿ Весенняя милота. В гродненском парке "Румлево" живут почти ручные белки. 21.by
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Весенняя милота. В гродненском парке "Румлево" живут почти ручные белки

09.03.2017 17:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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С приходом теплых дней дорожки лесопарка, который является излюбленным местом отдыха горожан, стали более оживленными. Его традиционные обитатели — белки, тоже стали активничать.


Зверьки совсем не пугливы и с любопытством подходят к горожанам, выпрашивают еду и даже идут на руки.

















Полюбоваться на белок приходят жители ближайших микрорайонов. Горожане приносят маленьким обитателям сухофрукты и семечки.

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Парк «Румлево» — памятник садово-паркового искусства, пейзажного типа. Когда-то в центре парка находился усадебный дом, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. К нему вела кленовая аллея, которая частично сохранилась. Сохранилась и круглая башня, построенная в 1880 году из бутового камня. Здесь растут старые клены, дубы, вязы, тополя и различные кустарники.

 
 
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С приходом теплых дней дорожки лесопарка, который является излюбленным местом отдыха горожан, стали более оживленными. Белки, традиционные обитатели лесопарка,...

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