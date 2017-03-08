|
Весенняя милота. В гродненском парке "Румлево" живут почти ручные белки
09.03.2017 17:19 — Новости Культуры | Tut.by
С приходом теплых дней дорожки лесопарка, который является излюбленным местом отдыха горожан, стали более оживленными. Его традиционные обитатели — белки, тоже стали активничать.
Зверьки совсем не пугливы и с любопытством подходят к горожанам, выпрашивают еду и даже идут на руки.
Полюбоваться на белок приходят жители ближайших микрорайонов. Горожане приносят маленьким обитателям сухофрукты и семечки.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С приходом теплых дней дорожки лесопарка, который является излюбленным местом отдыха горожан, стали более оживленными. Белки, традиционные обитатели лесопарка,...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии