МИНСК, 9 мар – Sputnik. Известная кубинская танцовщица, хореограф певицы Шакиры Янет Фуэнтес даст несколько мастер-классов в Минске.

Кубинская танцовщица живет в Лондоне, каждую неделю она принимает участие в съемках шоу, мастер-классах, международных фестивалях по всему миру, снимается в музыкальных клипах, рекламе и кино.

"В Минске 11 марта пройдут новые танцевальные мастер-классы знаменитого хореографа, танцовщицы Шакиры, Рианны, солнечной кубинки и звезды сальсы Янет Фуэнтес", – сообщила организатор мероприятия Юлия Шаппо.

По ее словам, хореограф в Минске даст мастер-класс по женскому стилю, реггетону и румбе.

Рассказывая об известной танцовщице, Шаппо уточнила, что она родилась и выросла в Гаване и является одной из самых популярных кубинских танцовщиц в мире. Она три раза выигрывала открытые чемпионаты мира по сальсе и была одной из хедлайнеров знаменитого мюзикла "Леди Сальса", сказала собеседник агентства.

Фуэнтес работала в мировом турне с певицей Шакирой, где она была главной танцовщицей и, помимо прочего сделала хореографию на песни "Waka Waka", "Loca".