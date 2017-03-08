

В связи с установившейся положительной температурой воздуха, в целях обеспечения сохранности покрытия местных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов, полос земли, используемых для дорожного движения, распоряжением Толочинского районного исполнительного комитета введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин и тракторов всех марок при их движении по местным дорогам общего пользования, улицам и проездам населенных пунктов, полосам земли, используемым для дорожного движения района.

С 9 марта по 30 апреля 2017 года по местным дорогам общего пользования, улицам и проездам населенных пунктов, полосам земли, используемым для дорожного движения:

- III категории нагрузка на одну ось не более 6 тонн;

- IV — VI категорий — не более 5 тонн.

С 1 мая по 31 августа 2017 года нагрузка на одну ось не более 5 тонн при движении по местным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11.00 до 21.00 при дневной температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию.

В соответствии с документом проезд по автодорогам транспортным средствам, нагрузка на одну ось которых превышает 6 тонн для дорог с асфальтобетонным покрытием и 5 тонн для гравийных дорог, можно осуществлять только по специальным разрешениям. При этом разрешение на проезд по дорогам Кричев — Орша — Лепель, Витебск — Сенно — Толочин и Толочин — Круглое — Нежково в пределах границ района согласовывается с филиалом ДЭУ №38 РУП «Витебскавтодор» г. Сенно, а по остальным дорогам района — с филиалом «Толочинское ДРСУ №147» КПРСУП «Витебскоблдорстрой», филиалом ДЭУ №8 РУП «Витебскавтодор» и с землепользователями внутрихозяйственных дорог.

Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, лекарственных средств, дизельного топлива, бензина, сжиженного газа и моторного масла, семенного фонда, живых животных, цветов, почты и почтовых грузов, скоропортящихся грузов, грузов гуманитарной помощи, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также на транспортные средства, используемые при содержании автомобильных дорог.

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