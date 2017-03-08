Британский живописец Говард Ходжкин, которого считали одним из лучших современных мастеров абстракционизма, скончался в лондонской больнице в возрасте 84 лет.



Говард Ходжкин. Фото: Reuters

Представители Галереи Тейт назвали покойного «центральной фигурой в современном искусстве в течение более полувека». По мнению Николаса Сероты, директора галереи, Ходжкин был «одним из величайших художников и колористов своего поколения».

Ходжкин родился 6 августа 1932 года в Лондоне. Он много путешествовал, несколько раз посещал Индию. В 1984 году художник представлял Великобританию на Венецианской биеннале . В 1992-м он был посвящён в рыцари.