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Скончался один из лучших мастеров абстракционизма Говард Ходжкин
09.03.2017 18:12 — Новости Культуры | Tut.by
Британский живописец Говард Ходжкин, которого считали одним из лучших современных мастеров абстракционизма, скончался в лондонской больнице в возрасте 84 лет.
Представители Галереи Тейт
Ходжкин родился 6 августа 1932 года в Лондоне. Он много путешествовал, несколько раз посещал Индию. В 1984 году художник представлял Великобританию на
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Британский живописец Говард Ходжкин, которого считали одним из лучших современных мастеров абстракционизма, скончался в четверг в лондонской больнице в возрасте...
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