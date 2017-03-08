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Игрушки на подоконнике. В Гродно проведут кукольный флешмоб

09.03.2017 18:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Гродненский областной театр кукол предлагает гродненцам стать участниками акции к Международному дню кукольника, который отмечают 21 марта и поучаствовать в кукольном флешмобе. Горожанам предлагают подчеркнуть богатое театральное прошлое Гродно и поселить на окнах игрушки, сообщает БЕЛТА.


Фото:vk.com/treci.sektar, носит иллюстративный характер

Самодельных, магазинных, театральных кукол можно усадить на подоконники квартир, гостиничных номеров, в витрины магазинов, оставить за стеклом автомобиля или поезда, закрепить на карнизах. Таким образом в Гродно надеются получить дополнительное внимание гостей, туристов, а также хорошее настроение малышей, ведь они смогут рассмотреть в окнах самые разные игрушки. Организаторы предлагают сфотографировать свою куклу в окне, отправить на электронную почту театра либо самостоятельно загрузить фотографию в созданный для конкурса альбом. Авторы лучших фоторабот 21 марта получат призы.

Для взрослых объявлен еще один конкурс по созданию графического образа театра, включая логотип, эмблему, макет афиши и входного билета. Таким образом театр намерен обновить свой презентационный стиль к следующему сезону. Победитель также получит приз. Гродненский областной театр кукол известен своими постановками не только в Беларуси, но и за ее пределами.

В Гродно он является одинаково популярным местом для детей и взрослых, знатоков театрального искусства и широкого зрителя. Они посещают как спектакли, так и театральны гостиные, творческие вечера, приуроченные к разным датам.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной театр кукол предлагает гродненцам стать участниками акции к Международному дню кукольника, который отмечают 21 марта и поучаствовать в...

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