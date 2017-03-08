МИНСК, 9 мар – Sputnik. Итальянский певец Франческо Габбани должен победить на международном конкурсе песни "Евровидение-2017", уверены букмекерские конторы.

"Евровидение" пройдет 9-13 мая в Киеве, в популярном конкурсе примут участие 43 страны, а букмекеры уже принимают ставки на победителя музыкального форума.

Так, в первой половине марта букмекеры отдают победу итальянскому исполнителю Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" — жизнерадостной композицией на итальянском языке. Вторую строчку – бельгийке Blanche с песней "City Lights", третье место у букмекеров занимает Швеция, однако страна еще не определилась со своим представителем на "Евровидении".

Россия пока находится у букмекеров на четвертом месте, однако до сих пор страна также не назвала своего представителя на "Евровидении". Судя по всему, кто поедет от РФ на конкурс, станет известно до 11 марта.

По предварительным оценкам букмекеров, белорусская группа Naviband вряд ли выйдет в финал "Евровидения". Впрочем, ставки сделали пока не очень много людей, а более точная картина будет известна к концу апреля.

Букмекерские конторы достаточно точно угадывают как фаворитов "Евровидения", так и очевидных аутсайдеров.