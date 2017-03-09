﻿ Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика

09.03.2017 23:08 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Русская православная церковь (РПЦ) ежегодно будет отмечать День святого Патрика. Об этом рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает Интерфакс.


В честь святого Патрика 15 марта известные здания и места в разных частях планеты окрашиваются в зеленый цвет в рамках акции Global Greening. Фото: Reuters

По его словам, в ходе заседания Священного синода 9 марта рассматривался вопрос о включении в список почитаемых РПЦ святых древних святителей из Центральной и Западной Европы. В список святых, которых включили в месяцеслов, вошел и небесный покровитель Ирландии — святой Патрик.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — рассказал Легойда.

Представитель РПЦ рассказал, что список формировался на основе почитаемости европейских святых православными в зарубежных епархиях. Синод учитывал «безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом».

В то же время из-за разницы календарей отмечать День святого Патрика РПЦ будет не 17 марта, а 30-го.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии. Он отмечается с XVII века католической церковью и отдельными протестантскими церквями в день смерти святого. Одновременно День святого Патрика считается традиционным символом культурного наследия Ирландии и празднуется ирландской диаспорой по всему миру. В 2012 году президент США Барак Обама лично принял участие в праздновании, посетив ирландский паб Dubliner неподалеку от Белого дома. Глава государства встретился с посетителями паба и выпил вместе с ними пинту пива.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, из-за разницы календарей отмечать День святого Патрика РПЦ будет не 17 марта, а 30-го.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Цукерберг сообщил об ожидаемом пополнении в семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика