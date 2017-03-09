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Цукерберг сообщил об ожидаемом пополнении в семье
09.03.2017 22:00 — Новости Культуры | Tut.by
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что у его старшей дочери Макс появится сестра. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Присцилла и я ожидаем еще одну девочку», — пишет Цукерберг и добавляет, что всегда хотел, чтобы у его старшей дочери была сестра.
Марк Цукерберг сообщает, что сам вырос в окружении трех сестер, у его жены две сестры.
«Все мы становимся лучше, когда в нашей жизни есть сильные женщины — сестры, матери и подруги. Мы с нетерпением ждем появления малышки и сделаем все, чтобы воспитать ее сильной женщиной», — пишет он.
В посте Цукерберг также разместил детские фотографии свои и жены.
Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Чан 19 мая 2012 года. Молодые люди познакомились в Гарварде. Марк учился на факультете психологии, а Присцилла — на медицинском.
2 декабря минувшего года у супругов родилась дочь Макс.
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"Присцилла и я ожидаем еще одну девочку", - пишет Цукерберг и добавляет, что всегда хотел, чтобы у его старшей дочери была сестра.
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