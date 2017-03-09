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Джейн Остин, возможно, ослепла и умерла от отравления мышьяком

10.03.2017 10:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Литературоведы из Британской библиотеки установили, что английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, по всей вероятности, в результате отравления мышьяком.


Джейн Остин. Фото: Википедия

Судя по трем парам очков, хранящимся в Британской библиотеке, ее зрение существенно ухудшилось к концу жизни.

В то время, на рубеже XVII—XVIII веков, тяжелые металлы, такие как мышьяк, входили в состав некоторых лекарств, которые могла принимать Остин, страдавшая ревматизмом.

Причины ее ранней — в 41 год — смерти 18 июля 1871 года до сих пор были неясны и являлись предметом различных догадок и предположений.

Как теперь полагают специалисты самого крупного хранилища книг в Британии, отравление мышьяком могло быть одним из факторов (возможно, главным), приведших к ее гибели.

Джейн Остин жила и умерла в городе Стивентон, расположенном в графстве Хэмпшир, и подарила мировой литературе шесть прекрасных романов, описывающих быт и нравы современного ей английского общества, в числе которых «Гордость и предубеждение» с его аристократическим красавцем мистером Дарси — романтическим героем, ставшим пределом мечтаний не одного поколения читательниц.

Нужен консилиум

Три пары очков, которые в прекрасном состоянии сохранились в столе писательницы, были тщательно исследованы с помощью диоптриметра, определяющего оптическую силу линз.

Выяснилось, что если во время ношения первой пары очков дальнозоркость писательницы составляла +1.75 диоптрии на каждый глаз, то к последней, третьей паре, она выросла до + 4.75 и 5.00, а это значит, что к моменту своей смерти она с трудом могла читать и писать.

«Есть предположение, что она случайно могла отравиться таким тяжелым металлом, как мышьяк. Мы знаем, что отравление мышьяком может вызывать катаракту, — пояснила куратор Британской библиотеки Сандра Таппен. — Мышьяк часто входил в состав некоторых лекарств для разных заболеваний, например, ревматизма, от которого, как мы знаем, страдала Джейн Остин».

В то же время неизвестно, были ли очки в черепаховой оправе прописаны писательнице или же она купила их сама.

Теперь литературоведы Британской библиотеки надеются, что окулисты предложат свое экспертное мнение по этому поводу.

 
 
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