За годы жизни в Нью-Йорке я побывала на многих домашних вечеринках и оценила их прелесть. Собственно, так сформировался мой теперешний круг общения. Завести качественные знакомства в переполненных ночных клубах почти невозможно, в то время как домашние вечеринки посещает 30−70 человек, и музыка не заглушает человеческую речь. Жители Нью-Йорка заполняют лофты, квартиры, летом — внутренние дворики домов и крыши, чтобы поболтать и потанцевать.





Продолжая заметки о Нью-Йорке , я не претендую на истину, а делюсь ощущением города, в котором прожила пять лет, встретила 30-летие и где планирую жить еще долго и счастливо. Если вам эти наблюдения интересны, если они расширяют ваше представление об американцах и американской культуре, значит, ни мое, ни ваше время не потрачено зря.

Разлитое вино — не проблема, домашние тапочки — под запретом

Поговорка «незваный гость — хуже татарина» в Америке неактуальна. Здесь в порядке вещей привести с собой на вечеринку друга или знакомую, не предупредив об этом хозяев. Главное, прийти не с пустыми руками — алкоголь, снеки, лимоны приветствуются.

Приглашают людей чаще всего через фейсбук — для этого создается группа с описанием события, друзьям рассылаются ссылки, те в свою очередь приглашают своих друзей. Хорошее дело — выложить в группе фотографии с предыдущей вечеринки. Особенно если они не постановочные. Люди всегда благодарны за такие снимки и охотно приглашают их авторов на мероприятия.

Правда, останутся ли довольны хозяева? Представьте, что глубокой, слякотной осенью в вашу квартиру набивается человек эдак тридцать гостей, и никто не снимает обуви. Будете ли вы наслаждаться моментом или переживать о пятнах на белой кожаной мебели или царапинах на ламинате? Но американцы не парятся. Вообще. Крайне редко вас попросят снять обувь, да и ковров, по крайней мере в нью-йоркских квартирах, почти не увидишь.



Вечеринка-салон у Джонатана Депери

В каком-то смысле обувь сохраняет ваше достоинство. Мужчина в модном костюме и носках? Женщина в коктейльном платье и тапочках? Неприемлемо. У некоторых, извините, сильно потеют ноги, и если снять обувь, придется открыть форточку. Эта позиция американцев мне импонирует. Не думаю, что где-нибудь в домах Лондона в 18-м веке или на званых обедах в царской России люди снимали обувь.

Этим принципам полностью следует Джонатан Депери. Свои артистические и музыкальные вечера под названием Gotham Arts Salon он проводит с 2013 года, — с тех пор как заселился в квартиру на 17-м этаже дома возле Центрального парка. 33-летний финансист и филантроп свободно говорит по-русски (учил язык в колледже) и по-французски, и следит за тем, чтобы стандарты его собраний поддерживались на должном уровне.

Джонатан Депери

— Мне как хозяину вечеринки нравится чувство контроля над происходящим, — говорит Джонатан. — Я сам решаю, кого пригласить, и мои гости являются выражением моего вкуса и предпочтений. Стараюсь, чтобы гости ладили между собой, были привлекательны интеллектуально и внешне, могли поддержать беседу, не держались холодно и отстраненно, а были вовлечены в происходящее. В общем, это должны быть люди, с которыми я сам желал бы подружиться или с которыми хотели бы делать бизнес. Люди, которые воодушевляют, а не сидят с кислыми лицами. Экстраверты и способные «разогреться» интроверты.

На вопрос, что ему не нравится в гостях, Джонатан отвечает, что они часто принимают приглашение на вечеринку как должное, по крайней мере в Нью-Йорке (Джонатан переехал в Нью-Йорк из Далласа. — Прим. TUT.BY).

— Здесь столько всего происходит, что устроителям вечеринок приходится бороться за внимание (время) потенциальных гостей. Вот почему я устраиваю свои музыкальные салоны вечером в воскресенье, а не в пятницу или субботу. Никогда не могу предугадать количество гостей, поэтому иногда приходит слишком много людей. Но уж лучше потесниться, чем столкнуться с проблемой недостатка зрителей, — всякий раз я выставляю картины какого-нибудь художника, приглашаю оперную певицу и аккомпанирую ей на рояле (Джонатан изучал игру на фортепиано в музыкальном колледже Манхэттена. — Прим. TUT.BY).

Спрашиваю Джонатана, почему, на его взгляд, американцы такие открытые. Вряд ли белорусы открыли бы двери полчищу незнакомцев.

— Думаю, мы в целом наивнее и склонны больше доверять людям, чем представители традиционных культур. Это применимо не только к вечеринкам, но и к бизнесу.

Напоить противника — больше шансов на победу

Рафинированное общество, где все чинно, мирно и благопристойно, — это, конечно, хорошо, но мне ближе вечеринки в лофтах Бушвика (район Бруклина, где обосновалась творческая богема) с более разнородной публикой и расслабленной атмосферой. Люди там экстравагантнее, потолки выше, места больше, интерьер интереснее, а алкоголь пьется не из бокалов, а из красных пластиковых стаканов. С этими стаканами связаны популярные алкогольные игры, самая известная из которых — бир-понг.



Игра в бир-понг

Смысл игры в том, чтобы сохранять меткость в состоянии нарастающего алкогольного подпития. Играют командами по двое человек. По краям стола клиньями выставляются пластиковые стаканы, наполовину наполненные пивом. Участники команд по очереди (очередность определяется через «камень-ножницы-бумага») бросают теннисный мячик в стакан на противоположном конце стола. Если попадают — стакан убирается, а представитель команды противника выпивает его содержимое. Чем больше попаданий — тем пьянее противник, тем больше шансов одержать над ним победу. Проигрывает та команда, на чьей стороне не остается ни одного стакана.

Большинство американцев играют в бир-понг ради веселья. Но для некоторых эта игра — спорт и возможность неплохо заработать. Эти люди активно тренируются, вырабатывают целые стратегии по игре в бир-понг и принимают участие в ежегодном чемпионате мира по бир-понгу в Лас-Вегасе. Приз за первое место — 50 тысяч долларов.

Есть еще одна алкогольная игра, в которой проигравшими оказываются все (если только в числе гостей не оказывается представителей баскетбольной лиги). Ее смысл — в скреплении между собой скотчем банок пива. Получается что-то вроде шеста. Твой рост меньше, чем длина шеста? Выпивай штрафную!





Чем старше участники вечеринок, тем меньше акцента делается на потреблении алкоголя и больше — на качественном общении и времяпрепровождении. А вот мы с друзьями (многим из которых, как и мне, за 30) мы раз в сезон проводим пижамные вечеринки. На полу лофта раскладываются одеяла и спальные мешки, варится горячий шоколад, на большом экране показывается фильм, за который мы предварительно голосуем в группе события на фейсбуке.

Мы общаемся, играем в настольные игры — американскую версию «Балды» на составление слов, Cards against humanity («Карты против человечества»), смысл которой заключается в составлении каламбуров из случайных комбинаций слов, Never have I ever («Никогда в жизни я не…») и другие. Со стороны это выглядит двусмысленно — мужчины и женщины лежат вповалку на полу, кто-то в арматуре из шелковых веревок поверх пижамы — эротической окраски в этих собраниях ноль.



Шибари-класс на вечеринке

Впрочем, в 1990-е мой знакомый Космос Монтойя устраивал вечеринки с диджеями и светомузыкой, на которые приходило до 200 человек. Вечеринки начинались в пятницу вечером, а заканчивались вечером воскресенья. По сравнению с бурными девяностыми нынешние посиделки с какао и фильмами — просто детский лепет.

«Вечеринка — это, по сути, социальная игра»

А вот что рассказывает о своем опыте гостеприимства Джейсон Виздом, на чьи барбекю-вечеринки во внутреннем дворике жилого дома на 40-й улице я хожу уже два года.



Джейсон Виздом

— Вечеринка — это, по сути, социальная игра, в которой я постоянно совершенствуюсь. Мне нравится принимать гостей, встречать их, следить за тем, чтобы всем было комфортно, знакомить одних прекрасных людей с другими. Организуя вечеринки, я поддерживаю определенный уровень теплоты, принятия и открытости. Нравится готовиться к вечеринке, хоть я и делаю все в последний момент.

Принцип открытости, исповедуемый Джейсоном, порой оборачивается против него.

— Я навсегда запомню, как посреди бела дня на его барбекю-вечеринке один из гостей вдруг решил раздеться догола возле костра. Он, правда, потом быстро оделся, а гости цокали языками и качали головами: «Это регресс, ребята… Это деградация».

Другая история случилась уже в нашей компании. Один раз случилась неприятная история. Одна девушка обнаружила пропажу айфона и устроила обыск помещения посреди ночи, когда большинство людей уже мирно посапывали в своих спальных мешках. Айфон не нашелся, осадок остался, а под фотографиями с вечеринки на фейсбуке появилось несколько возмущенных комментариев потерпевшей.

Впрочем, вернемся к позиции Джейсона. Наш собеседник замечает, что ему не совсем понятны люди, которые ничего не приносят с собой на вечеринку.

— Бутылка вина за 12 долларов — дешевле бокала вина в любом баре Нью-Йорка. Если кто-то не употребляет алкоголя, можно принести с собой салат, печенье. Это элементарная вежливость. А вот пример скрытого неуважения: молодой человек сидит на моем новом диване и разговор заходит о деньгах, принципах, на которых зиждется финансовая система. Мои высказывания расходятся с мнением парня, и он «случайно» проливает пиво на мой диван.

Категорический протест у Джейсона вызывает употребление наркотиков.

— Я не люблю марихуану. Это не политическое мнение, я на самом деле твердо убежден в том, что легкие наркотики должны быть легализованы так же, как легализован алкоголь. Но сам я лично с «травой» не резонирую. Она делает меня глупым. И мне сложно контактировать с людьми, находящимися под воздействием марихуаны. С пьяными людьми я еще могу найти общий язык. Но марихуана… Раньше я не позволял на своих вечеринках употребления марихуаны, потом понял, что бороться с этим бесполезно, и просто прошу людей уходить в дальний угол дворика.



Барбекю-вечеринка

Любопытно, что вечеринки в Нью-Йорке не являются прерогативой студентов и людей, не успевших обзавестись семьями. В компаниях можно найти молодых мам и юристов, риелторов и научных сотрудников… Казалось бы, в Беларуси превалируют семейные ценности. При этом процент разводов и одиноких мам в стране чрезвычайно высок. А вот в Нью-Йорке главной ценностью становишься ты сам, как бы эгоцентрично это ни звучало. Жизнь не заканчивается ни в 25, ни в 30, ни в 45. И здесь тебе об этом постоянно напоминают, приглашая на всякого рода веселые сборища.

Алиса Ксеневич Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa. За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне». TUT.BY публиковал главы книги на портале.