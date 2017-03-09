|
В Новой Зеландии мужчина в костюме акулы ограбил заправку. Он забрал только конфеты
10.03.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by
Двое грабителей ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.
Как сообщает полиция региона Кентербери, ограбление произошло в два часа ночи. Грабители разбили витрину и напугали продавца, который спрятался в подсобном помещении. Мужчины скрылись, прихватив с собой сладости.
Сотрудникам полиции не удалось найти преступников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое грабителей ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии