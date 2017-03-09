Двое грабителей ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.

Как сообщает полиция региона Кентербери, ограбление произошло в два часа ночи. Грабители разбили витрину и напугали продавца, который спрятался в подсобном помещении. Мужчины скрылись, прихватив с собой сладости.

Сотрудникам полиции не удалось найти преступников.