﻿ В Новой Зеландии мужчина в костюме акулы ограбил заправку. Он забрал только конфеты. 21.by
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В Новой Зеландии мужчина в костюме акулы ограбил заправку. Он забрал только конфеты

10.03.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Двое грабителей ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.

Как сообщает полиция региона Кентербери, ограбление произошло в два часа ночи. Грабители разбили витрину и напугали продавца, который спрятался в подсобном помещении. Мужчины скрылись, прихватив с собой сладости.

Сотрудникам полиции не удалось найти преступников.

 
 
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Двое грабителей ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.

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