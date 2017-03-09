|
Овца застряла головой в стоге сена
10.03.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Шотландии Грэм Финдли (Graham Findlay)
Финдли рассказал в интервью, что работает фотографом в музее тюрьмы Питерхед. По словам мужчины, во время утренней прогулки он заметил двух овец, которые засунули головы в отверстия с разных сторон стога сена. Когда он вернулся с фотоаппаратом, в том же положении осталась только одна из них.
— Жаль, что мне не удалось сфотографировать обеих. Но я опубликовал получившийся снимок на Фейсбуке, где он уже собрал 1500 лайков. Я поймал хороший кадр, правда не знал, что он вызовет такой интерес, но народ знатно повеселился.
Под записью Финдли комментаторы написали, что они полностью понимают спрятавшуюся овцу, предположили, что она ищет в стоге иголку и пошутили про ее сходство со страусами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Шотландии Грэм Финдли (Graham Findlay) опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию овцы, застрявшей головой в стоге сена. Он написал, что сделал фото,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии