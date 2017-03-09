Житель Шотландии Грэм Финдли (‎Graham Findlay) опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию овцы, застрявшей головой в стоге сена. Он написал, что сделал фото, когда прогуливался по полю. На снимок обратило внимание издание Би-Би-си.



Овца застряла в стоге сена. Фото: социальные сети

Финдли рассказал в интервью, что работает фотографом в музее тюрьмы Питерхед. По словам мужчины, во время утренней прогулки он заметил двух овец, которые засунули головы в отверстия с разных сторон стога сена. Когда он вернулся с фотоаппаратом, в том же положении осталась только одна из них.

— Жаль, что мне не удалось сфотографировать обеих. Но я опубликовал получившийся снимок на Фейсбуке, где он уже собрал 1500 лайков. Я поймал хороший кадр, правда не знал, что он вызовет такой интерес, но народ знатно повеселился.

Под записью Финдли комментаторы написали, что они полностью понимают спрятавшуюся овцу, предположили, что она ищет в стоге иголку и пошутили про ее сходство со страусами.