МИНСК, 10 мар — Sputnik, Алексей Стефанов. С 11 февраля по субботам на телеканале НТВ транслируются выпуски международного детского конкурса "Ты супер!", совместного проекта НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik. О том, как работается на проекте, с чем приходится сталкиваться, и почему конкурсантам противопоказаны дискотеки и плавание в бассейне, рассказала главный музыкальный педагог проекта "Ты супер!" Наталья Ефименко.

"Меня пригласили на этот проект, чтобы помочь провести кастинг — я проверяла музыкальные способности деток, их творческий талант. Мы же все понимаем, что они остались без попечения родителей, у них не было возможности заниматься в музыкальных школах, каких-то студиях. Это редкие дети. Когда мы их отбирали, смотрели, насколько мы можем быть полезны ребенку, насколько мы сможем его развить. Важно, чтобы у человека был слух, тембр и, естественно, определенная харизма, за которую можно зацепиться и развивать из участника конкурса артиста. И вот уже на протяжении двух месяцев мы успешно этим занимаемся", — рассказала Наталья Ефименко.

По ее словам, бывало, что участник конкурса нервничал и не сразу мог себя показать, но опытный взгляд педагога безошибочно определял, есть ли в конкурсанте талант.

"Для меня достаточно, чтобы человек открыл дверь, зашел, и я сразу вижу, есть там потенциал или нет. Все начинается с походки, взгляда. Поэтому, если мы видели, что человек не может открыться, давали ему второй шанс. Мы же проводили кастинг по Skype. Связывались с претендентами неоднократно, пока не приходили к пониманию, что это действительно тот человек, который должен быть на проекте, или наоборот — ребенок не оправдывал наши надежды, и мы ему говорили: "Нет. Давай, развивайся и мы, может быть, возьмем тебя на следующий сезон", — вспоминает Ефименко.

Языковые проблемы, по словам музыкального педагога, если и были, то только в самом начале проекта. Да и то, только у ребят из Азербайджана, Армении и Молдовы. Остальные участники из национальных республик владели русским на хорошем уровне.

"Адаптация внутри самого проекта происходит очень быстро. Если дети поначалу не знали русский язык, то сейчас уже понимают, о чем идет речь, и даже начинают говорить. Хотя вначале мы общались с ними только через опекунов, которые приехали вместе с участниками. И теперь ребята приходят на занятия одни, мы прекрасно друг друга понимаем. В мире музыки не нужно много говорить, музыка делает это сама за себя", — уверена педагог.

Она напомнила, что когда проект только стартовал, дети практически не испытывали духа соперничества, жили одной большой семьей, переживали и радовались друг за друга. И лишь после того, как началось отсеивание, участники стали выбывать из проекта, в них начало просыпаться желание победить, дойти до финала. "Это нормально, иначе, зачем нам такой конкурс, если все будет гладко, и каждый будет друг другу уступать место? Это творческое соперничество, когда один тянется за другим, следит за тем, кто достиг нереальных высот за это время и старается ему соответствовать. Естественно, это подстегивает и приносит свои плоды", — говорит Наталья Ефименко.

Музыкальный педагог уверяет, что любимчиков на проекте у нее нет. Она вкладывает в детей понятие артиста, вокалиста и индивидуально подходит к каждому участнику, пытаясь раскрыть его талант.

"Вначале мы просто пели, сейчас вкладываем актерские навыки, оттачиваем хореографию и другие средства выразительности. И если я как педагог достигаю это в ребенке, у меня не может быть любимчиков, потому что я довожу каждого участника до того уровня, который хотелось бы видеть. И даже тот, у кого не получается, это все равно мой ребенок", — делится Ефименко и говорит, что не только учит детей вокалу, вкладывает в них актерское мастерство, но и сама учится у них.

"Когда я увидела участников конкурса, пообщалась, первое, что пришло в голову — мои проблемы вообще ничто по сравнению с тем, что пришлось испытать этим детям. Несмотря на то, что они еще маленькие, но пережили больше, чем я в своей жизни. А некоторые столько, сколько люди, которым по 50-60 лет. Их судьбы очень тяжелые. Но это нам помогает в творчестве, потому что артист, выходя на сцену, должен что-то говорить людям. И поверьте, этим детям есть что сказать. Почему они к себе и притягивают, потому что у них внутри уже есть история. Когда ты даешь им задание, говоришь, "понимаешь солдат погиб, нужно это прожить", и человек, вспоминая, как у него полсемьи умерло, естественно сможет сыграть эту сцену и это доведет до слез", — говорит Ефименко.

Тяжелые судьбы участников конкурса "Ты супер!", как считает музыкальный педагог, помогают им в творчестве. "Когда артист выходит на сцену, он пользуется жизненным, эмоциональным опытом. Если ты через это не прошел, тебе приходится очень много заниматься. Мы ходим, наблюдаем, подсматриваем за другими людьми. А здесь, когда ты даешь задание спеть какую-то трагическую песню, ты видишь, что печаль и боль в его глазах далеко не наиграна, он этим живет. Ты понимаешь, что этот маленький ребенок уже далеко не маленький, и не ты, а скорее он может тебе, взрослому человеку, рассказать, как жить".



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Участники конкурса "Ты супер!" разного возраста и сложнее всего приходится, по словам педагога, работать не с малышами, которые все впитывают в себя, как губки, а с подростками, которые сейчас проходят этап протеста. Их часто приходится упрашивать, много с ними разговаривать. "Я плохой, у меня это не получится, меня не любят", — говорят они.

"И мы начинаем им рассказывать, как мы их любим, как их любит Господь Бог, в первую очередь. Что не надо так о себе думать. Подводим к зеркалу, говорим: посмотри, какой ты красивый, какой счастливый. Кто тебе такое внушил, что ты с плохими внешними данными, что у тебя плохой голос?" — делится сложностями закулисной жизни проекта Наталья Ефименко.

А еще она рассказала, что это только кажется, что участники конкурса "Ты супер!" ничего не делают, кроме того, что развлекаются, пока готовятся к выступлениям. Они не освобождены от учебы и продолжают заниматься по школьной программе. Кроме того, им запрещено посещать бассейн, хотя он есть в доме отдыха, в котором участники живут. И у них практически нет дискотек.



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"Объясню почему — во-первых, сейчас много эпидемий, которые нам абсолютно не нужны. Они же не работают ногами, а тем, что нам подарила природа. Эти инструменты — связки, гортань. Мы должны ценить и беречь это для того, чтобы выходить на сцену. Звук у нас только живой, никаких фонограмм и, если человек охрипнет, то выступление сорвется. А это важно, чтобы они показали себя достойно. Тоже касается и бассейна — в нем же хлорка.

Поэтому вместо плавания и дискотек мы приглашаем к нам артистов, которые приезжают со своими концертами, дают ребятам интервью, рассказывают, с чего начинали и к чему пришли. Чтобы участникам нашего конкурса было, у кого учиться, к чему стремиться и от кого перенимать качества, необходимые артистам", — подытожила Наталья Ефименко.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



Следующее конкурсное шоу "Ты супер!" НТВ и Sputnik покажут в субботу, 11 марта, в 20:00.