В эти выходные у гродненцев большой выбор постановок в театрах: приезжают артисты из Костромы, а в «куклах» дают новый детский спектакль. Кроме того можно посетить очередное Grodno Fashion Show, новый фитнес-центр, узнать, что общего у барона Мюнхгаузена с Гродно, и вспомнить знаменитого историка Михася Ткачева, которому исполнилось бы в этом году 75 лет.

Выставка «Белорусский плакат: визуальный код времени»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 (галерея «Крыга») Когда: 10−12 марта, 10.00−19.00

Выставка к 30-летию Белорусского союза дизайнеров показывает лучшие белорусские плакаты времен СССР и независимой Беларуси. Среди 50 представленных работ есть даже плакат Владимира Цеслера и Сергея Войченко, который выставляют в Лувре.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 10 марта, 19.00

Костромской камерный драматический театр привез в Гродно комедию белорусского драматурга и сценариста Андрея Курейчика — автор сценариев к комедиам «Любовь-морковь» и «Елки». Спектакль — комедия с истинно французским шармом.



Фото: culture.ru

Вечер памяти Михася Ткачева

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 (галерея «Крыга») Когда: 10 марта, 18.30

Жизнь известного историка, археолога и общественного деятеля Михася Ткачева 12 лет была связана с Гродно: он работал здесь в университете, создавал общественную организацию «Паходня». В этом году ему исполнилось бы 75 лет. Гродненцев приглашают вспомнить этого заслуженного для Беларуси человека.

Где: ул. Соломовой, 58 Когда: 10−12 марта, 19.00

Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приглашает на новое веселое музыкальное представление для всех, кому надоели скука и холод.





Открытие фитнес-центра «New Life»

Где: ул. Горького, 91Б (рядом с рынком Корона, возле зала Д) Когда: 11 марта, 14.00

В день открытия вход в новый фитнес-центр для всех будет свободным. Кроме большого количества тренажеров, зала для групповых занятий и массажного кабинета, тут есть также детская комната и фитобар, а на улице — собственная парковка.

Grodno Fashion Show: весна-лето — 2017

Где: Колледж искусств, БЛК, 23 Когда: 11 марта, 15.00, 19.00

На модных показах покажут коллекции молодых дизайнеров и ведущих белорусских производителей.





Где: Крама Ц, ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 11 марта, 19.00

Презентация белорусского перевода знаменитой книги пройдет в рамках кампании «Наша 500-годнасць» к 500-летию белорусского книгопечатания. Книгу представят переводчик Игорь Кребс и редактор Анна Янкута. Это — первый полный белорусский перевод приключений знаменитого барона, в котором можно будет найти много интересных моментов, пропущенных в русском переложении Корнея Чуковского. На презентации расскажут, как барон Мюнхгаузен связан с Гродно и где в Беларуси встретить живого потомка барона.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 11 марта, 19.00

Трагикомедия в двух действиях известного украинского драматурга Анатолия Крыма написана в 2003 году и является одной из самых популярных вещей этого автора. Спектакль музыкальный — артисты исполняют несколько бардовских песен, что является несомненным достоинством постановки. В Гродно его представляют артисты Костромского камерного драматического театра.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 11, 12 марта, 12.00

Сказочная история Юрия Олеши «Три толстяка» превращена в красивый мюзикл для детей и взрослых. Здесь запоминающаяся музыка от очаровательных, мелодичных вальсов до рэпа прекрасно рассказывает зрителю о героях и их приключениях. Яркие, стильные костюмы создают ощущение сказочности.

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 12 марта, 12.00, 14.00

Новый детский спектакль станет режиссерским дебютом актера театра Валерия Карышева. В основу сюжета легла сказка «Зоки и Бада (пособие для детей по воспитанию родителей)», написанная Ириной и Леонидом Тюхтяевыми.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 12 марта, 17.00

Комедия Костромского камерного драматического театра «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова — две одноактные пьесы, которые объединены автором под одним названием. Общее в этих «анекдотах» — место действия, типичная гостиница где-то в глубинке.



Фото: culture.ru

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 12 марта, 19.00

Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.



