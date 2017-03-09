МИНСК, 10 мар — Sputnik. Специалисты посмотрят фильм "Красавица и чудовище" только в день премьеры, поэтому раньше времени не смогут присвоить ленте возрастное ограничение, сообщили Sputnik в Инбелкульте, которому делегированы права по выставлении рейтингов на картины.

Фильм Disney "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон в главной роли выйдет в белорусский прокат 16 марта. В России ленте сначала присваивали рейтинг 6+, и афиши с таким ограничением уже используются в Беларуси. Однако на минувшей неделе картине пересмотрели возрастное ограничение из-за наличия в фильме персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации – на сеансы "Красавицы и чудовища" будут пускать только зрителей старше 16 лет.

"Мы еще не видели фильм, по предварительной информации, увидим 16 марта. Тогда и сможем поставить ему возрастное ограничение", – сообщили Sputnik в Инбелкульте.

На вопрос о том, может ли повлиять на выставление ограничений по возрасту наличие в ленте персонажа-гея, собеседники Sputnik ответили, что сначала они должны посмотреть фильм, а затем решить данный вопрос.

Большинство кинокартин в Беларуси не имеют возрастного ограничения до момента выхода в прокат – только тогда чиновники получают возможность отсмотреть фильм и поставить ему рейтинг. Не всегда ограничения по возрасту в Беларуси и России совпадают – иногда комиссия в республике относится к лентам более строго или наоборот.

Режиссером "Красавицы и чудовища" выступил Билл Кондон – он ранее снимал "Девушек мечты", "Сумерки", "Пятую власть" и другие фильмы, а в свое время получил и "Оскар" как лучший сценарист. Главные роли в картине исполняют известная по фильмам о Гарри Поттере актриса Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.