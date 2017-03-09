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Круглый стол: в Толочине обсудили проблему наркомании в молодежной среде
10.03.2017 12:51 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
— Употребление наркотических средств приводит к специфическим изменениям в организме — происходят нарушения в состоянии внутренних органов, деятельности нервной системы, повреждается головной мозг, исчезают защитные реакции, постепенно меняется сам человек, — заметила Наталья Иванченко. — При наркомании происходит деформация, а затем и разрушение прежней системы мотиваций, разрыв имеющихся ранее социальных связей. Формируется противоправное поведение, характерными чертами которого является готовность больного к любым поступкам ради добывания наркотического вещества и стремление вовлечь в наркоманию окружающих. Не обошла эта проблема и Толочинский район.
Сергей Пасютин считает, что причина употребления наркотиков, алкоголя, развития вредных привычек во многом кроется в незанятости подростков.
Если для взрослого населения характерно употребление опиатов, то среди молодежи больше распространены спайсы. У двух таких пациентов после однократного употребления развилось слабоумие, идет поражение головного мозга. Препаратов же с доказанной эффективностью лечения наркомании нет. Ведется симптоматическое лечение, оказывается помощь в преодолении абстиненции (ломки), в тяжелых случаях применяется метадоновая терапия.
Основная наша работа в подростковой среде — профилактическая, разработаны и внедряются технологии, обеспечивающие развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от пробы и приема этих веществ. Ее цель — формирование устойчивости к зависимостям, обучение способам отказа от предложения употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя.
В городских учреждениях образования внедрена работа со старшеклассниками по профилактике наркопотребления в рамках областных программ, разработанных совместно с отделом образования, райЦГиЭ и ЦРБ “Ты у себя один”, по профилактике курения действует программа “Умей сказать нет”.
Елена Маньковская подтвердила, что проблему потребления наркотиков нужно решать сообща, задействовав школу, семью, работников культуры и узких специалистов.
Продолжились противонаркотические мероприятия на следующий день проведением районной акции “Нет наркотикам!”. Ее организаторы РК ОО “БРСМ”, райЦГиЭ, РОВД и волонтеры СШ №1 с целью повышения уровня информированности населения о проблеме наркомании, особенностях распространения ее в молодежной среде и факторов, влияющих на этот процесс, раздавали прохожим информационные материалы “Предупредить опасность: спайс!”, “Отдай предпочтение жизни без наркотиков”.
Употребление наркотических и токсических веществ с целью модификации собственных состояний — не новая проблема человечества, в последние годы она приобретает все большую значимость в молодежной среде. Наркомания и токсикомания, как асоциальные явления, создают угрозу для общества. Искажение семейных связей, снижение рождаемости и рождение детей с врожденными дефектами, низкая трудоспособность, огромные затраты на лечение, неизбежная инвалидность и ранняя смерть — все это последствия употребления наркотиков и токсических веществ.
Юлия КАПРАНОВА.
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В детской библиотеке г. Толочина прошел круглый стол по теме “Профилактика наркомании и зависимости в молодежной среде. Наркотики и закон. Выявление лиц,...
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