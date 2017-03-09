Министерство культуры намерено внести дополнение в постановление № 7 от 30 января 2017 относительно Союза белорусских писателей (СБП). Такой вывод следует из ответа министерства в адрес объединения. Напомним, постановление содержит перечень творческих союзов, на основании которого деятели культуры освобождаются от налога на тунеядство. И союз ранее туда не попал.



Фото: Евгений Ерчак

Союз получил ответ из министерства на свой запрос от 20 февраля:

«Дзякуем за дадатковую інфармацыю, аператыўна прадстаўленую у рабочым парадку. Дапаўненне ў пастанову Міністэрства культуры ад 30 студзеня 2017 году № 7 будзе ўнесена ва ўстаноўленым парадку», — сообщается в письме за подписью первого замминистра Ирины Дриги.

Ранее ведомство опубликовало постановление № 7, приложением к которому содержало список творческих союзов. Места для Союза белорусских писателей там на нашлось . Таким образом, члены объединения оказались тунеядцами и обязаны были уплатить соответствующий налог.



Фото взято с сайта: lit-bel.org

После этого СБП и обратился в министерство с требованием вернуть статус старейшей профессиональной организации писателей Беларуси, основанной еще в 1934 году Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими классиками белорусской литературы.

Напомним, постановлением от 30 января 2017 года за подписью министра культуры Бориса Светлова был определен перечень творческих союзов, которые освобождаются от уплаты налога на тунеядство. Это Белорусская гильдия актеров кино, Союз писателей Беларуси, общественное объединение «Фотоискусство», а также следующие объединения: белорусские союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей и художников.

По информации СБП , письма из налоговой приходили, например, писателю Виктору Мартиновичу, музыканту Лявону Вольскому, драматургу Андрею Курейчику. Поэт, председатель ревизионной комиссии Союза Сергей Сыс тоже получил извещение на уплату налога.