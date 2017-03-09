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Исключат из тунеядцев. Минкульт планирует вернуть Союзу белорусских писателей творческий статус
10.03.2017 16:04 — Новости Культуры | Tut.by
Министерство культуры намерено внести дополнение в постановление № 7 от 30 января 2017 относительно Союза белорусских писателей (СБП). Такой вывод следует из ответа министерства в адрес объединения. Напомним, постановление содержит перечень творческих союзов, на основании которого деятели культуры освобождаются от налога на тунеядство. И союз ранее туда не попал.
Союз получил ответ из министерства на свой запрос от 20 февраля:
«Дзякуем за дадатковую інфармацыю, аператыўна прадстаўленую у рабочым парадку. Дапаўненне ў пастанову Міністэрства культуры ад 30 студзеня 2017 году № 7 будзе ўнесена ва ўстаноўленым парадку», — сообщается в письме за подписью первого замминистра Ирины Дриги.
Ранее ведомство опубликовало постановление № 7, приложением к которому содержало список творческих союзов. Места для Союза белорусских писателей
После этого СБП и обратился в министерство с требованием вернуть статус старейшей профессиональной организации писателей Беларуси, основанной еще в 1934 году Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими классиками белорусской литературы.
Напомним,
По
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Напомним, сейчас без этого статуса члены союза считаются тунеядцами и обязаны уплатить налог.
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