TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Публикация от L A R A (@laralanskaya) Мар 3 2017 в 12:27 PST

Публикация от Я Н Ч И К с Любовью к Миру (@yanaorlovskaya) Мар 10 2017 в 1:40 PST

Публикация от Ольга (борзые тазы Беларусь) (@polga_vitebsk) Мар 8 2017 в 8:55 PST

Публикация от Alexandr (@omartosol) Мар 7 2017 в 9:58 PST

Публикация от ВИТЕБСК В ИНСТАГРАМЕ! (@vitebskfoto) Мар 6 2017 в 8:41 PST

Публикация от Иван Воронов (@vannyavoronov) Мар 4 2017 в 9:28 PST

Публикация от ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО/ВИТЕБСК/РБ (@karen_exclusive) Мар 5 2017 в 7:10 PST

Публикация от Alexandr (@omartosol) Мар 4 2017 в 9:00 PST

Публикация от ALLA N (@nau.alla) Мар 6 2017 в 12:22 PST

Публикация от Алексей (@alexrum_vitebsk) Мар 5 2017 в 10:00 PST