Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » предлагает поближе познакомиться с историей и культурой небольшого уютного городка Костюковичи на самом востоке Могилевской области, всего в 22 км от границы с Россией. В местном музее рассказывается об исторических событиях и современности, природе и этнографии края, культуре и об уроженцах Костюковичской земли.





До начала XVI века Костюковичи были неизвестным для мира маленьким селом. Только в 1508 году в письменных источниках впервые упоминается село Костюково Лучицкой волости Мстиславского воеводства. Сохранился письменный документ, в котором сообщается о пожаловании села дворянину Сеньке Мстиславцу Великим князем Литовским Жигимонтом I при условии выполнения им военной службы.

Название города, согласно современной легенде, происходит от имени Костюка — первого поселенца, одного из далеких потомков Радима (основателя племени радимичей). Костюк обосновался в густых лесах на левом берегу реки Жадунька.





Музей был создан в 1973 году на базе местного музея боевой славы стараниями учителя истории Владимира Ламинского. А через 17 лет — в 1990 году — музей переехал в специально построенное двухэтажное здание. Сегодня в учреждении работают две экспозиции и хранится около 16 тысяч единиц. Это и археологические находки, и старопечатные книги, и документы, и предметы быта и искусства.

В первом разделе экспозиции «Природа» рассказывается о происхождении Земли и развития жизни на ней. Среди интересных экспонатов-подлинников — зуб и шерсть мамонта, кость шерстистого носорога, гигантский ракушечник, коллекция минералов. Своеобразной визитной карточкой является фигура детеныша тираннозавра.

Второй раздел экспозиции уже рассказывает о флоре и фауне Костюковщины, об охране природы в районе, почве и местных полезных ископаемых.





Второй экспозиционный зал — «История края» — рассказывает об истории района от древности до современности.

Заселение человеком территории современной Костюковщины началось в эпоху палеолита, примерно 100−35 тысяч лет назад, а 10 — 9 тысяч лет назад, в эпоху мезолита, произошло окончательное заселение ее первобытными людьми.

Благодаря уроженцу Костюковщины Константину Поликарповичу были открыты древнейшие стоянки человека в Беларуси. В начале XX века он проводил раскопки деревень Юровичи и Бердыж Гомельской области. Люди жили в этих местах уже 25 тысяч лет назад!





В Костюковичском районе у деревни Клеевичи также находится одно из древнейших поселений на территории Беларуси. В 1928 году во время земляных работ там был найден фрагмент бивня мамонта. Позже Поликарпович проводил здесь раскопки и обнаружил костные останки мамонта и дикой лошади.

Чтобы понять, как жили люди 20 тысяч лет назад, в витринах Костюковичского музея представлены тогдашние орудия труда, макеты первых поселений, украшения и даже фигурка всадника и скандинавский крестик — по Костюковичским землям проходил путь «из варяг в греки».

После первого раздела Речи Посполитой земли Костювичского района в 1772 году были присоединены к Российской империи. В музее представлен экспонат того времени — знак старосты, датируемый 1861 годом. Сельский староста — низшая ступень в иерархии сельской власти в Российской империи, выборное должностное лицо сельского общества.





Губернатор Могилевской губернии в 1872—1893 годах Александр Дембовецкий, которого некоторые историки считают внебрачным сыном российского императора Александра II, многое сделал для этих земель. В его книге «Опыт описания Могилевской губернии…» содержатся ценные сведения и о землях Костюковщины.





В следующем разделе музея — «Этнография и быт» можно увидеть праздничную традиционную одежду костюковичских крестьян. Для Костюковщины характерен «Мстиславско-Климовичский строй». Женский костюм состоял из широкой юбки — андарака, с пришитым лифом и завышенной талией, чем-то напоминающей русский сарафан. В крое кабата (кафтана) — глубокий прямоугольный вырез горловины. Кстати, одежду полностью изготавливали женщины.





В этом же разделе можно увидеть традиционные для района рушники, постилки и дорожки. Музейным сотрудникам удалось собрать впечатляющую коллекцию рушников — в ней более 100 экземпляров.





Местечко Костюковичи на протяжении столетий было местным центром гончарства. В витринах находятся различные горшки и жбаны.









На импровизированной кухне находится люлька, которая целиком сделана из липовой коры.

В отдельной витрине, посвященной образованию, представлены костюмы учителей народных училищ начала ХХ века. Как говорят сотрудники музея, это одни из наиболее раритетных предметов в фонде.





Небольшой уголок раздела экспозиции посвящен революционным событиям и политике советской власти. Там же рассказывается об уроженцах района, ставших жертвами сталинских репрессий.

Следующий раздел экспозиции посвящен Великой Отечественной войне.

Территория района была оккупирована с 14 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года. Всего во время войны погибло более 9 тысяч жителей Костюковщины.





В разделе «Костюковщина сегодня» представлена своего рода «визитная карточка» района с описанием его достижений. Это и фотоснимки, и образцы продукции с заводов района. Именно тут находится самый большой завод в Беларуси по изготовлению цемента.





Раздел «Знаменитые земляки» знакомит с выдающимися уроженцами Костюковщины, которые известны далеко за ее пределами. Это литераторы, художники, скульпторы, доктора и кандидаты различных наук, заслуженные мастера спорта. Например, на Костюковщине родился народный поэт Аркадий Кулешов, народный писатель Иван Чигринов, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Вадим Стрельцов.

А завершает экспозицию раздел «Духовное наследие». Еще 200 лет назад на Костюковщине находилось 19 церквей, 8 синагог и 3 костела. В экспозиции можно увидеть фотоснимки многих храмов, не уцелевших в прежние атеистические времена, а также служебные церковные книги и предметы утвари.





Адрес музея: город Костюковичи, Могилевская область, улица Ленинская, 21. Телефон: 8 02245 5−52−45, 5−46−71.

Режим работы: вторник — пятница с 8.00 до 17.00, суббота и воскресенье с 8.00 до 16.00. Выходной — понедельник.

Цена входных билетов: для школьников и учащихся ссузов и вузов — 10 копеек, для взрослых — 20 копеек. Инвалиды, ветераны ВОВ, военнослужащие срочной службы, дети до семи лет, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с особенностями психофизического развития и музейные работники обслуживаются бесплатно (по предъявлении документа).

Каждую третью среду месяца посещение экспозиций и выставок музея на основе материалов фондовых коллекций для всех категорий посетителей — бесплатно.

Экскурсионное обслуживание: для учащихся — 75 копеек, для взрослых — 1 рубль 50 копеек.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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