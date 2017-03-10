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Где ответственность, там и отдача: различия в степени готовности техники к посевной в хозяйствах Толочинского района налицо

11.03.2017 08:01 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Где ответственность, там и отдача: различия в степени готовности техники к посевной в хозяйствах Толочинского района налицо
Недавно комиссия в составе специалистов райсельхозпрода с участием редакции провела мониторинг сельскохозяйственных предприятий по подготовке техники к весенне-полевым работам. Погодные условия требуют того, чтобы вся техника стояла на линейке готовности в исправном состоянии.

Хотя ни на одном машинном дворе затишья не наблюдалось, механизаторы приводили в порядок посевные агрегаты и тракторы, различия в степени их готовности налицо. Там, где почвообрабатывающую технику начали доводить до ума еще в конце года, там и объем работ получился получше. В хозяйствах “Коханово-Агро”, “Корольки”, “Рыдомльский”,  “Толочинский райагросервис” ремонт сельскохозяйственных машин и подготовка ее к техническому осмотру, который начнется 14 марта и продлится до конца месяца, близок к завершению.

Хуже с ремонтом обстоят дела в ОАО “Обольцы” и “Звенячи”. Основными причинами столь затяжного ремонта в этих и некоторых других хозяйствах, кроме отсутствия оборотных средств для закупок запасных частей, являются и упущения в организации труда руководящего состава хозяйств.

Проблемным вопросом остается ремонт и техническое обслуживание энергонасыщенных тракторов в специализированных ремонтных предприятиях, точнее — выкуп их двигателей, коробок передач.

Как заметил один из механизаторов, посевная — это большая ответственность, и они готовы ее взять на себя.

Мария ХМЕЛЮК.

НА СНИМКЕ: в ремонтной мастерской ОАО “Коханово-Агро”.

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Недавно комиссия в составе специалистов райсельхозпрода с участием редакции провела мониторинг сельскохозяйственных предприятий по подготовке техники к...

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