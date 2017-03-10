

10 марта в Толочине произошел пожар дома. Сообщение о возгорании поступило в центр оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 20.12.

В доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, стены. На месте пожара обнаружены тела находившихся в гостях двух женщин, 1984 и 1975 годов рождения, и одного мужчины, 1972 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Все новости

Другие статьи рубрики