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В России четырехлетняя девочка 8 километров шла по тайге за помощью умирающей бабушке

11.03.2017 15:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Туве четырехлетняя девочка за четыре часа прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь для своей умирающей бабушки. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.

По его информации, в конце февраля Салгана Салчак, которая жила с бабушкой и слепым дедушкой, заметила, что родственница не двигается. Она сказала об этом дедушке, но поскольку пенсионер не мог ничем помочь, он отправил свою внучку к соседям.

Салгана в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и смогла позвать на помощь. Однако к моменту приезда врачей и соседей ее бабушка умерла. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Девочку хотят представить к награде. Сейчас она находится в больнице.

 
 
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Девочку хотят представить к награде. Сейчас она находится в больнице.

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