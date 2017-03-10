В Туве четырехлетняя девочка за четыре часа прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь для своей умирающей бабушки. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.

По его информации, в конце февраля Салгана Салчак, которая жила с бабушкой и слепым дедушкой, заметила, что родственница не двигается. Она сказала об этом дедушке, но поскольку пенсионер не мог ничем помочь, он отправил свою внучку к соседям.

Салгана в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и смогла позвать на помощь. Однако к моменту приезда врачей и соседей ее бабушка умерла. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Девочку хотят представить к награде. Сейчас она находится в больнице.