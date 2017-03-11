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Фотофакт: форум-барахолка "КультЛичности" прошел в Минске
12.03.2017 19:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Благотворительный форум-барахолка "КультЛичности" прошел в Минске, на котором минчане могли приобрести различные интересные вещи у известных белорусов.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Главный редактор KYKY.org Саша Романова
Форум был организован в креативном пространстве Корпус, среди заявленных знаменитостей были творческие люди, в том числе художник Алексей Хацкевич, музыкант Сергей Пукст, а также главный редактор ресурса kyky.org Саша Романова и другие.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Культуролог Максим Жбанков кроме вещей на продажу принес с собой несколько видов варенья, которое предлагал попробовать бесплатно.
Многие участники подошли к мероприятию творчески и принесли на мероприятие свежую выпечку.
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Среди заявленных знаменитостей были творческие люди, в том числе художники, музыканты и дизайнеры.
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