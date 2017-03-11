МИНСК, 12 мар – Sputnik. Благотворительный форум-барахолка "КультЛичности" прошел в Минске, на котором минчане могли приобрести различные интересные вещи у известных белорусов.



© Sputnik / Марина Серебрякова Главный редактор KYKY.org Саша Романова

Форум был организован в креативном пространстве Корпус, среди заявленных знаменитостей были творческие люди, в том числе художник Алексей Хацкевич, музыкант Сергей Пукст, а также главный редактор ресурса kyky.org Саша Романова и другие.



© Sputnik / Марина Серебрякова Культуролог Максим Жбанков кроме вещей на продажу принес с собой несколько видов варенья, которое предлагал попробовать бесплатно.

Многие участники подошли к мероприятию творчески и принесли на мероприятие свежую выпечку.