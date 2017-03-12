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Как в Пурим бобруйские евреи устроили черно-белый переворот

13.03.2017 01:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Весенний праздник Пурим в единственной синагоге Бобруйска традиционно проходит как карнавал — с необычными костюмами, музыкой и сытными угощениями. Но в этом году день избавления от неминуемой гибели всего иудейского народа бобруйские евреи решили отметить самым настоящим переворотом. Причем, выдержанным в черно-белых тонах — именно таким был дресс-код праздника.


Мужчинам не пришлось изобретать велосипед — черные костюмы и белые рубашки легко решили проблему одежды. А вот женщины проявили завидную смекалку, дополнив туалеты париками, кокетливыми шляпками и даже черно-белыми коронами.

Чтение свитка «Мегилат Эстер» — первая заповедь, которую необходимо выполнить на Пурим. И с этой задачей прекрасно справился раввин Шауль Хабабо, поведав старую как мир историю о злодее-советнике царя Ахашвероша, который задумал уничтожить всех иудеев. При упоминании Амана участники праздника начинали притопывать, хлопать в ладоши и греметь трещотками — один из важных ритуалов Пурима, призванный выразить презрение человеку, пожелавшему 2,5 тысячелетия назад стереть с лица Земли целую нацию.


О том, что в этот воскресный вечер празднование Пурима пройдет совсем не так, как раньше, стало ясно после того, как гостям предложили занять места за столами. Согласно сложившейся практике мужчинам в небольшом зале синагоге отводится левая часть зала, а женщинам — правая. Каково же было удивление бобруйчан, когда супруга раввина Минди предложила им поменяться местами и загадочно улыбнулась:

— Переворот!


Пока гости пробовали угощения и обменивались пакетиками со сладостями, которые нужно было передать сидящему по правую руку соседу, Шауль Хабабо приоткрыл завесу тайны над черным цветом.

— Мы привыкли, что в нашей жизни видим то, что освещено. А что в темноте — того нет. Но ведь если мы не видим Бога, то это не значит, что он не существует.


В этот вечер белый и черный цвета поменялись местами, и не случайно. Ведь, по словам Шауля, в самые темные для евреев времена, когда надежды на спасение уже не было, случалось чудо. Произошло оно и в тот момент, когда музыканты вдруг заиграли «Бублички» Леонида Утесова, а следом грянули шуточные «Две шаги налево, две шаги направо» — песни, которые сейчас можно услышать разве что на старых бабушкиных пластинках.


— Вперед, товарищи евреи и товарищи еврейки! — подбадривал тем временем собравшихся председатель городской общины Олег Красный, выступающий в роли ведущего и предлагающий гостям поскорее покончить с трапезой. Ведь впереди всех ждал концерт, который подготовили дети.


«Будущее нашей общины», как любовно здесь именуют подрастающее поколение, выстроилось перед входом в зал синагоги, теряя на ходу карнавальные маски и шляпки. В черно-белой гамме карнавала вспыхнули яркие краски детских нарядов, которые привнесли в Пурим 5777 года по еврейскому календарю ощущение настоящего праздника — по-домашнему простого и по-настоящему веселого.


 
 
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В этом году день избавления от неминуемой гибели всего иудейского народа бобруйские евреи решили отметить самым настоящим переворотом. Причем, выдержанным в...

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