Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Украине, представит Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning», сообщает ТАСС .



Фото: Максим Ли/Первый канал

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухте. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности — у нее спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана и передвигается на инвалидной коляске. В феврале 2014-го певица приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, исполнив там песню «Вместе». За год до этого она была финалисткой третьего сезона проекта «Фактор А».

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.