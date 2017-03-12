﻿ На "Евровидении-2017" в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. 21.by
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На "Евровидении-2017" в Киеве Россию представит Юлия Самойлова

13.03.2017 06:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Украине, представит Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning», сообщает ТАСС.


Фото: Максим Ли/Первый канал

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухте. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности — у нее спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана и передвигается на инвалидной коляске. В феврале 2014-го певица приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, исполнив там песню «Вместе». За год до этого она была финалисткой третьего сезона проекта «Фактор А».

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.

 
 
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Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухте, она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

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