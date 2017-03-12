TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — туман, котик, самолет в небе и ПВТ с высоты.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Artem Pryadko (@zweizwei) Мар 8 2017 в 4:13 PST

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Asenka (@ananas_askerish) Мар 6 2017 в 3:53 PST

Публикация от Paulina (@polina.mestovskaya) Мар 6 2017 в 4:06 PST

Публикация от Maxim Pushkin (@mc_maxim) Мар 9 2017 в 11:12 PST

Публикация от Aliona Paprika (@luxurypapri) Мар 9 2017 в 5:53 PST

Публикация от Icea (Айса) 09.12.2015 (@icea_cat) Мар 9 2017 в 7:42 PST

Публикация от Никита Обухович (@nick_obukhovich) Мар 6 2017 в 1:57 PST

Публикация от @anzhelika_voitseh Мар 8 2017 в 10:24 PST

Публикация от www.flybelarus.org (@fly.belarus) Мар 12 2017 в 7:54 PDT