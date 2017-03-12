﻿ Туман, самолет и ПВТ с высоты. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю. 21.by
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Туман, самолет и ПВТ с высоты. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

13.03.2017 07:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — туман, котик, самолет в небе и ПВТ с высоты.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 

Публикация от @anzhelika_voitseh

 
Теги: Минск
 
 
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