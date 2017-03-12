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Беби-бум в витебском зоопарке: у камерунских коз и яванских макак родились симпатичные малыши

13.03.2017 08:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В семействах камерунских коз и яванских макак в витебском зоопарке появилось пополнение.


— В начале февраля в семействе яванских макак родился малыш. Он крохотный и все время с мамой, поэтому пока трудно сказать, самец это или самка. А буквально неделю назад на свет появились две камерунские козы. К сожалению, мама отказалась давать им молоко, поэтому работники зоопарка выкармливают детенышей из бутылочки. Через пару недель, думаю, начнем уже знакомить их с людьми, а на улицу выпустим не раньше, чем через полтора месяца. Возможно, козлята даже будут свободно гулять по территории зоопарка, а не в загоне. Подумываем привлечь горожан к выбору имен для них, — рассказала директор зоопарка Ирина Орлова.


Специалист отметила, что в рождении этих животных нет ничего необычного, кроме «кучности» счастливых событий. Но примечательно то, в конце 2015 года в этих же двух семействах случилось символичное пополнение, которое ознаменовало наступающий год Обезьяны и уходящий год Козы.

Кроме того, в зоопарке недавно поселился представитель класса пресмыкающихся — зеленая игуана. Мини-дракона удалось приобрести у частного лица из Гродно за счет спонсорских средств. Благодаря яркой расцветке, спокойному нраву и уживчивости, обыкновенных игуан часто разводят и содержат в помещениях как домашних животных.


Сейчас практически все обитатели зоопарка, по словам Ирины Орловой, встречают весну и вместе с ней — приток посетителей. Даже сурки проснулись, причем, что удивительно, впервые они вышли из своей норы ровно в День сурка. Согласно примете, это предрекает раннюю весну. И, судя по погоде, витебские сони-грызуны не обманули.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Примечательно, что в конце 2015 года в этих же двух семействах случилось символичное пополнение, которое ознаменовало наступающий год Обезьяны и уходящий год Козы.

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