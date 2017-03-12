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Польский Woodstock, дешевый шопинг, совок и Европа в одном бокале. Варшава глазами экс-минчанки
13.03.2017 09:53 — Новости Культуры | Tut.by
Варшава — крупнейший город Польши. По легенде, название города произошло от слияния двух имен: парня Варса и русалки Савы. Давно-давно парень увидел прекрасную девушку в реке Висла, влюбился в ее пение и преодолел бурю, чтобы быть с ней. Русалка дала ему щит с мечом. С тех пор Варс охранял девушку, реку и место, где они жили. Белорусы давно облюбовали эти места. Кто-то ездит туда в выходные, чтобы побывать в частичке Европы, кто-то гонится за дешевыми товарами. А некоторые уже давно переселились в Варшаву.
Мария Глухова живет в столице Польши уже три с половиной года. Окончила здесь магистратуру. Работает координатором по международным проектам в Европейском доме встреч молодежи — организовывает досуг в Варшаве.
1. Опиши свой город в одном предложении.
Совок и Европа в одном бокале.
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2. Что делает город непохожим на все остальные?
Эклектика: сочетание отреставрированной довоенной Варшавы (во время Второй мировой войны Варшава на 82% была разрушена) и уже «нашей» сталинской архитектуры.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?
Днем независимости, который празднуют 11 ноября. В этот день Польша в 1918 году восстановила свою государственность.
Варшавским восстанием, которое подняли жители города во время Второй мировой войны. Национальный день памяти восстания отмечается 1 августа. В этот день во время минуты молчания останавливается транспорт, люди выходят и вспоминают погибших. Волонтеры раздают бумажные цветы — символ памяти.
Местные жители гордятся Иоанном Павлом II — папой римским, родившимся в Польше.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Это музыкальный фестиваль Orange. Польский Woodstock проводится 9 лет подряд. Приглашаются самые крутые артисты. Цена билетов за 2 дня — около 46 долларов, за 1 день — около 26 долларов
5. Откуда открывается лучший вид на город?
Конечно, это вид с самого высокого здания. Это высотка и бар в отеле Mariott Al. Jerozolimskie 65/79, Hotel Marriot.
6. Три места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.
Дворец культуры и науки
Национальный стадион
Лазенки Королевские
7. Городская фишка (например, красные телефонные будки — Лондон)
Первое, что пришло в голову, это скамейки с музыкой Шопена. На их сиденье размещена кнопка, после нажатия которой в течение 30 секунд звучит музыка Фредерика Шопена.
Еще это Veturilo — крупнейшая система городских велосипедов в Европе. Первоначальный взнос — 2,45 доллара. Первые 20 минут проката бесплатно. Но такая фишка существует во многих европейских городах.
8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть.
Центр науки «Коперник». Это крайне популярное место. Билеты туда заказывать лучше пораньше и через интернет. Многое можно попробовать на себе, потрогать и даже покататься на ковре-самолете.
Зимой советую поехать в парк огней в Вилянове (один из районов города): зажигающиеся инсталляции и музыка Шопена на фоне разных подсвеченных фигур стоят того, чтобы поехать на другой конец Варшавы.
Еще одно интересное место — это Музей Шопена. Его сделали интерактивным. Недавно даже придумали развлечение: селфи с Шопеном. Понятное дело, там просто его фигура, но все-таки.
9. Лучший городской стрит-арт.
Очень трудно выбрать один из них. В Варшаву мода на стрит-арт пришла намного раньше, нежели в Минск, и к моему приезду тут уже появилось некоторое количество «шедевров». Я люблю стрит-арты, которые украшают неухоженные стены индустриального района Варшавы «Прага» (на левом — восточном берегу Вислы).
10. Самое популярное место для отдыха и развлечений
Летом все встречаются «над Вислой». Вообще в Варшаве запрещено распитие спиртных напитков в публичных местах, но только вдоль Вислы этот запрет носит рекомендательный характер.
Зимой, как правило, на PlacZbawiciela, PaństwoMiasto, Zamieszanie, а также в множестве других «хипстерских» мест. Если вы приехали как турист, то обязательно надо пойти в Павильоны, это сборище малюсеньких баров на одной территории, вход — со стороны улицы Новый Свет.
И обязательно зайти в PijalniaWódkiiPiwa. Там более или менее дешево. Можно напиться (пивом Warka, cytrynówka и местные шот-коктейли, дешевое винишко). Одинокий вечер в баре разбавит девушка, или можно найти горячего туриста-испанца.
11. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать
На улице Хмельной в Варшаве есть пончики. Говорят, что вкус у них превосходный, готовят их прямо на месте. Что-то свое, колоритное, и не приевшиеся донаты. Еще советую сходить в Млечный бар (Ul. Marszalkowska, 55/73) — это такая столовка, наследие Советов. Там очень дешево, но можно съесть домашней польской еды и выпить компот из сухофруктов.
12. Популярный местный уличный фастфуд
Можно пройтись по ресторанам, где подают жареный сыр с клюквой и пироги русские (не знаю, откуда это пошло, так как в России об этом вообще не слышали) — вареники с картошкой, луком и творогом.
13. Три места, где можно недорого поесть?
Pierogarnia na Bednarskiej, ul. Bednarska, 28/30
Pierogi — это вареники. Поляки питают особую страсть к этому блюду.
Prasowy, ul. Marszałkowska, 10/16
Меню часто меняют.
14. Куда пойти на шопинг?
Все знают о Tax Free, поэтому об этом вкратце. Tax Free помогает вернуть НДС с покупок, если стоимость примерно превышает 48 евро. Для этого нужно закупаться в магазинах, которые могут это оформить.
В Варшаве много торговых центров, куда можно отправиться за покупками. Торговый центр Złote Tarasy находится в самом центре столицы. Много кафе, зон отдыха и магазинов с брендовой одеждой. Ul. Złota, 59.
Торговый центр «Arcadia — крупнейший торговый центр, в нем можно найти практически все, что нужно. Ul. Jana PawIa II, 82.
Рынок Marywilska, 44 для тех, у кого ограничено время на покупки. Работает с 8 до 20 часов с понедельника по воскресенье.
Блошиный рынок Targ staroci — кладезь антиквариата. Разделен на две зоны: продажа антиквариата, а также обмен и продажа ненужных вещей. Ul. Obozowa, 99.
15. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Посоветую алкоголь: водку Soplica с разными вкусами (лимон, слива, орех, клубника). А также магнитик с Дворцом культуры или Королевским замком.
16. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?
18. Человек, которого можно встретить на улице и которого все знают в городе (местная знаменитость)?
Черный Роман — бомж, который надевает женские и мужские вещи, ходит с разными аксессуарами. Каждую неделю у него свой новый неповторимый «лук», его подкармливают местные рестораны.
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Варшава - крупнейший город Польши. По легенде, название города произошло от слияния двух имен: парня Варса и русалки Савы. Давным-давно парень увидел прекрасную...
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