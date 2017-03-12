Варшава — крупнейший город Польши. По легенде, название города произошло от слияния двух имен: парня Варса и русалки Савы. Давно-давно парень увидел прекрасную девушку в реке Висла, влюбился в ее пение и преодолел бурю, чтобы быть с ней. Русалка дала ему щит с мечом. С тех пор Варс охранял девушку, реку и место, где они жили. Белорусы давно облюбовали эти места. Кто-то ездит туда в выходные, чтобы побывать в частичке Европы, кто-то гонится за дешевыми товарами. А некоторые уже давно переселились в Варшаву.



Мария Глухова. Фото: личный архив

Мария Глухова живет в столице Польши уже три с половиной года. Окончила здесь магистратуру. Работает координатором по международным проектам в Европейском доме встреч молодежи — организовывает досуг в Варшаве.

1. Опиши свой город в одном предложении.

Совок и Европа в одном бокале.

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2. Что делает город непохожим на все остальные?

Эклектика: сочетание отреставрированной довоенной Варшавы (во время Второй мировой войны Варшава на 82% была разрушена) и уже «нашей» сталинской архитектуры.

Публикация от WARSZAWA LOVE (@warszawa.love) Фев 23 2017 в 2:20 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Днем независимости, который празднуют 11 ноября. В этот день Польша в 1918 году восстановила свою государственность.

Публикация от Michał Trzajna (@michaltrzajna) Ноя 15 2016 в 12:14 PST

Варшавским восстанием, которое подняли жители города во время Второй мировой войны. Национальный день памяти восстания отмечается 1 августа. В этот день во время минуты молчания останавливается транспорт, люди выходят и вспоминают погибших. Волонтеры раздают бумажные цветы — символ памяти.

Публикация от Tom SmallForest (@tomsmallforest) Авг 1 2016 в 9:26 PDT

Местные жители гордятся Иоанном Павлом II — папой римским, родившимся в Польше.

Публикация от My Life Is Polish (@mylifeispolish) Дек 11 2016 в 10:41 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Это музыкальный фестиваль Orange. Польский Woodstock проводится 9 лет подряд. Приглашаются самые крутые артисты. Цена билетов за 2 дня — около 46 долларов, за 1 день — около 26 долларов

Публикация от Magdalena Pierzchała (@m_pierzchala) Янв 11 2017 в 5:45 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Конечно, это вид с самого высокого здания. Это высотка и бар в отеле Mariott Al. Jerozolimskie 65/79, Hotel Marriot.

Публикация от Warsaw Marriott Hotel (@marriottwarsaw) Ноя 14 2015 в 12:02 PST

6. Три места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

Дворец культуры и науки

Публикация от Kochamy Pałac Kultury i Nauki (@palackultury) Фев 14 2016 в 8:45 PST

Национальный стадион

Публикация от Arthur Aleksanian (@arthur_aleksanian) Дек 20 2015 в 3:08 PST

Лазенки Королевские

Публикация от Matthias Dengler (@snapshopped) Дек 16 2016 в 11:27 PST

7. Городская фишка (например, красные телефонные будки — Лондон)

Первое, что пришло в голову, это скамейки с музыкой Шопена. На их сиденье размещена кнопка, после нажатия которой в течение 30 секунд звучит музыка Фредерика Шопена.

Еще это Veturilo — крупнейшая система городских велосипедов в Европе. Первоначальный взнос — 2,45 доллара. Первые 20 минут проката бесплатно. Но такая фишка существует во многих европейских городах.

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть.

Центр науки «Коперник». Это крайне популярное место. Билеты туда заказывать лучше пораньше и через интернет. Многое можно попробовать на себе, потрогать и даже покататься на ковре-самолете.

Публикация от Centrum Nauki Kopernik (@cnkopernik) Май 11 2016 в 1:21 PDT

Зимой советую поехать в парк огней в Вилянове (один из районов города): зажигающиеся инсталляции и музыка Шопена на фоне разных подсвеченных фигур стоят того, чтобы поехать на другой конец Варшавы.

Публикация от Дарья Селимханова (@dashamiles) Мар 5 2017 в 4:26 PST

Еще одно интересное место — это Музей Шопена. Его сделали интерактивным. Недавно даже придумали развлечение: селфи с Шопеном. Понятное дело, там просто его фигура, но все-таки.

Публикация от Sławek Uniatowski (@uniatowski) Авг 13 2016 в 7:09 PDT

9. Лучший городской стрит-арт.

Очень трудно выбрать один из них. В Варшаву мода на стрит-арт пришла намного раньше, нежели в Минск, и к моему приезду тут уже появилось некоторое количество «шедевров». Я люблю стрит-арты, которые украшают неухоженные стены индустриального района Варшавы «Прага» (на левом — восточном берегу Вислы).

Публикация от ROBERT B. (@rob_ber) Июн 14 2016 в 11:28 PDT

10. Самое популярное место для отдыха и развлечений

Летом все встречаются «над Вислой». Вообще в Варшаве запрещено распитие спиртных напитков в публичных местах, но только вдоль Вислы этот запрет носит рекомендательный характер.

Зимой, как правило, на PlacZbawiciela, PaństwoMiasto, Zamieszanie, а также в множестве других «хипстерских» мест. Если вы приехали как турист, то обязательно надо пойти в Павильоны, это сборище малюсеньких баров на одной территории, вход — со стороны улицы Новый Свет.

И обязательно зайти в PijalniaWódkiiPiwa. Там более или менее дешево. Можно напиться (пивом Warka, cytrynówka и местные шот-коктейли, дешевое винишко). Одинокий вечер в баре разбавит девушка, или можно найти горячего туриста-испанца.

Публикация от Created by Katarzyna Tusk (@makelifeeasier_pl) Сен 7 2016 в 1:20 PDT

11. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать

На улице Хмельной в Варшаве есть пончики. Говорят, что вкус у них превосходный, готовят их прямо на месте. Что-то свое, колоритное, и не приевшиеся донаты. Еще советую сходить в Млечный бар (Ul. Marszalkowska, 55/73) — это такая столовка, наследие Советов. Там очень дешево, но можно съесть домашней польской еды и выпить компот из сухофруктов.

12. Популярный местный уличный фастфуд

Можно пройтись по ресторанам, где подают жареный сыр с клюквой и пироги русские (не знаю, откуда это пошло, так как в России об этом вообще не слышали) — вареники с картошкой, луком и творогом.

13. Три места, где можно недорого поесть?

Pierogarnia na Bednarskiej, ul. Bednarska, 28/30

Pierogi — это вареники. Поляки питают особую страсть к этому блюду. Продают около 15 видов вареников (сладкие и несладкие). Средняя цена — 3 доллара за порцию.

Prasowy, ul. Marszałkowska, 10/16

Меню часто меняют. Цены вполне приемлемы: завтрак из яичницы с колбасой и чай с сахаром и лимоном обойдутся в 2 доллара. Супы по 74 цента.

14. Куда пойти на шопинг?

Все знают о Tax Free, поэтому об этом вкратце. Tax Free помогает вернуть НДС с покупок, если стоимость примерно превышает 48 евро. Для этого нужно закупаться в магазинах, которые могут это оформить.

В Варшаве много торговых центров, куда можно отправиться за покупками. Торговый центр Złote Tarasy находится в самом центре столицы. Много кафе, зон отдыха и магазинов с брендовой одеждой. Ul. Złota, 59.

Публикация от Valentina Neri (@valeneri 5 ) Мар 6 2017 в 7:26 PST

Торговый центр «Arcadia — крупнейший торговый центр, в нем можно найти практически все, что нужно. Ul. Jana PawIa II, 82.

Рынок Marywilska, 44 для тех, у кого ограничено время на покупки. Работает с 8 до 20 часов с понедельника по воскресенье.

Публикация от Agnieszka Czechowska (@niefrasobliwaimitacja) Янв 25 2017 в 11:46 PST

Публикация от Naleśnikarnia N°1 (@nalesnikarnia1) Фев 14 2016 в 4:35 PST

Блошиный рынок Targ staroci — кладезь антиквариата. Разделен на две зоны: продажа антиквариата, а также обмен и продажа ненужных вещей. Ul. Obozowa, 99.

Публикация от Fifka_Meg (@fifka_meg) Мар 5 2017 в 3:04 PST

15. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Посоветую алкоголь: водку Soplica с разными вкусами (лимон, слива, орех, клубника). А также магнитик с Дворцом культуры или Королевским замком.

16. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

https://www.instagram.com/warszawa.love/

18. Человек, которого можно встретить на улице и которого все знают в городе (местная знаменитость)?

Черный Роман — бомж, который надевает женские и мужские вещи, ходит с разными аксессуарами. Каждую неделю у него свой новый неповторимый «лук», его подкармливают местные рестораны.

Публикация от Robson (@wishyousky) Мар 17 2015 в 5:49 PDT

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