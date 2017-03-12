Костюм леликовской свахи из Кобринского района претендует на включение в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.





Старинный женский костюм был распространен в деревнях Леликово и Повитье Кобринского, а также Радостово Дрогичинского районов. Традиции его создания сохранились до наших дней. Костюм свахи одевался только во время свадеб. Отличительной особенностью этого наряда являются орнаментальные элементы в виде глаз, которые нашивались на сорочку, юбку и фартук свахи. Кроме того, костюм дополняет необычный головной убор — кокошник, украшенный разноцветными петушиными перьями.

«Сваха играла особую роль на свадьбе. Она руководила всем процессом, должна была хорошо знать свадебный обряд и все видеть — отсюда „глаза“ на костюме, — рассказала заведующая автоклубом Кобринской районной клубной системы Ольга Пьянцева. — Свах на свадьбе должно было быть не менее пяти-семи. А самые богатые женихи приглашали до 15 свах. Они знали множество песен, припевок, частушек и втягивали в свадебный водоворот всех гостей».

В свое время в деревнях Леликово и Повитье костюм свахи был практически у каждой женщины. В частных коллекциях сохранились оригинальные комплекты этой одежды. В последние годы традицию использования костюма свахи стали возрождать на современных свадьбах. При этом варианты аутентичного наряда его носители шьют сами из фабричной ткани.

«Мы уже несколько лет работаем над этой темой. Консультативную и методическую помощь в подготовке соответствующих документов нам оказали в отделе методического обеспечения деятельности по охране историко-культурного наследия института культуры Беларуси. Создан документальный фильм, собраны дополнительные материалы, есть коллективное письмо от жителей деревни Леликово за придание костюму свахи статуса памятника материального и духовного наследия нации. Сейчас идет сбор подписей в деревне Повитье», — сообщила Ольга Пьянцева.

В текущем году материалы с ходатайством о включении в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси костюма леликовской свахи планируется направить на рассмотрение Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.