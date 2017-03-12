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Певец Эд Ширан появится в новом сезоне "Игры престолов"

13.03.2017 12:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский музыкант Эд Ширан сыграет в седьмом сезоне «Игры престолов». Об этом объявили создатели фэнтези-сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс, пишет The Guardian.


Эд Ширан. Фото: Википедия

По словам Бениоффа, Ширана пригласили сниматься из-за актрисы Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк. 19-летняя артистка оказалась поклонницей музыканта. «Мы годами пытались заполучить для сериала Ширана, чтобы порадовать Мэйси, и в этом году у нас наконец получилось», — рассказал Бениофф.

Британский исполнитель сыграет в «Игре престолов» эпизодическую роль. Создатели сериала не стали раскрывать подробности.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.

Эд Ширан — 26-летний британский музыкант. Обладатель двух премий «Грэмми». В его дискографии три студийных альбома: «+», «x» и «÷».

 
 
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Британский музыкант Эд Ширан сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов". Об этом объявили создатели фэнтези-сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс, пишет The Guardian.

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