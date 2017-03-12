МИНСК, 13 мар — Sputnik. Выставка, посвященная творческой деятельности балетмейстера и хореографа Валентина Елизарьева, откроется 30 марта в минской галерее "Университет культуры".

Работы молодого фотографа Никиты Федосика показывают Елизарьева за работой — с танцовщиками, со студентами, размышляющим над спектаклями — простые моменты, подсмотренные в самой жизни. Отсюда и название: "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени".

Выставка — одно из мероприятий, посвященных юбилею маэстро. Осенью Народный артист СССР Валентин Елизарьев отпразднует 70-летие.



© Фото: из архива Валентина Елизарьева Елизарьев в ходе репетиции с артистами балета

Его вклад в искусство Беларуси сложно переоценить, ведь с его именем связано само создание нашего балета. Он приехал в Минск после Ленинградской консерватории еще в начале 70-х. Думал что ненадолго, но так получилось, что задержался на всю жизнь. 36 лет проработал в Большом театре оперы и балета Беларуси — сначала художественным руководителем, а потом и директором.

Он стал родоначальником белорусского балета, именно с постановок Елизарьева о нем заговорили как о настоящем культурном явлении.

На сцене Большого театра Беларуси Елизарьев поставил около 20 постановок. Уже его первый балет — "Кармен-сюита" (его Елизарьев поставил всего в 26) — стал настоящей сенсацией. Балеты "Сотворение мира", "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Щелкунчик", "Кармина Бурана", "Болеро", "Весна священная", "Ромео и Джульетта", "Страсти (Рогнеда)", "Жар-птица" и другие — настоящие шедевры хореографического искусства, которые до сих пор остаются визитной карточкой нашего балета.

"Танец — это часть моего сознания, тела, моей души, сердца, поэтому я, естественно, вижу мир через призму моей профессии", — говорит Валентин Николаевич о своем мироощущении.



© Фото: из архива Валентина Елизарьева Валентин Елизарьев на репетиции в театре

Сейчас Елизарьев является профессором Белорусской государственной академии музыки. После ухода из Большого театра Беларуси он посвятил себя педагогике, его ученики — лауреаты международных конкурсов. Он ставит постановки в ведущих театрах Европы, Японии, Китая, стран Ближнего Востока.

На выставке будут представлены 54 фотографии, которые фотограф сделала во время учебного процесса, в реальном времени и в реальных условиях балетного зала.

Открытие выставки состоится 30 марта в 17.00, она продлится до 13 апреля 2017 года.