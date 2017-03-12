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"Репортаж из настоящего": Валентин Елизарьев готовится к юбилею

13.03.2017 13:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Выставка, посвященная творческой деятельности балетмейстера и хореографа Валентина Елизарьева, откроется 30 марта в минской галерее "Университет культуры".

"Репортаж из настоящего": Валентин Елизарьев готовится к юбилею
© Wikipedia
Имя белорусского балета

Работы молодого фотографа Никиты Федосика показывают Елизарьева за работой — с танцовщиками, со студентами, размышляющим над спектаклями — простые моменты, подсмотренные в самой жизни. Отсюда и название: "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени".

Выставка — одно из мероприятий, посвященных юбилею маэстро. Осенью Народный артист СССР Валентин Елизарьев отпразднует 70-летие.

"Репортаж из настоящего": Валентин Елизарьев готовится к юбилею
© Фото: из архива Валентина Елизарьева
Елизарьев в ходе репетиции с артистами балета

Его вклад в искусство Беларуси сложно переоценить, ведь с его именем связано само создание нашего балета. Он приехал в Минск после Ленинградской консерватории еще в начале 70-х. Думал что ненадолго, но так получилось, что задержался на всю жизнь. 36 лет проработал в Большом театре оперы и балета Беларуси — сначала художественным руководителем, а потом и директором.

"Репортаж из настоящего": Валентин Елизарьев готовится к юбилею
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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Он стал родоначальником белорусского балета, именно  с постановок Елизарьева о нем заговорили как о настоящем культурном явлении.

На сцене Большого  театра Беларуси Елизарьев поставил около 20 постановок. Уже его первый балет — "Кармен-сюита" (его Елизарьев поставил всего в 26) — стал настоящей сенсацией. Балеты "Сотворение мира", "Тиль Уленшпигель",  "Спартак", "Щелкунчик", "Кармина Бурана", "Болеро", "Весна священная", "Ромео и Джульетта", "Страсти (Рогнеда)", "Жар-птица" и другие — настоящие шедевры хореографического искусства, которые до сих пор остаются визитной карточкой нашего балета.

"Танец — это часть моего сознания, тела, моей души, сердца, поэтому я, естественно, вижу мир через призму моей профессии", — говорит Валентин Николаевич о своем мироощущении.

"Репортаж из настоящего": Валентин Елизарьев готовится к юбилею
© Фото: из архива Валентина Елизарьева
Валентин Елизарьев на репетиции в театре

Сейчас Елизарьев является профессором Белорусской государственной академии музыки. После ухода из Большого театра Беларуси он посвятил себя педагогике, его ученики — лауреаты международных конкурсов. Он ставит постановки в ведущих театрах Европы, Японии, Китая, стран Ближнего Востока.

На выставке будут представлены 54 фотографии, которые фотограф сделала во время учебного процесса, в реальном времени и в реальных условиях балетного зала.

Открытие выставки состоится  30 марта в 17.00, она продлится до 13 апреля 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотовыставка, посвященная легендарному хореографу и балетмейстеру Валентину Елизарьеву, откроется 30 марта в галерее "Университет культуры" в Минске.

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