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Уилл Смит совершил прыжок со 100-метрового водопада

13.03.2017 15:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский актер Уилл Смит осуществил свою давнюю мечту — занялся банджи-джампингом. Осваивать этот экстремальный вид развлечения он начал с водопада Виктория, высота которого превышает 100 метров.

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Видео прыжка актера с водопада обнародовало издание TMZ. Смит признался, что мечтал совершить его 20 лет.

Водопад Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве, и считается одной из главных достопримечательностей в Африке. Водопад находится на реке Замбези — четвертой по величине в Африке

https://www.youtube.com/watch?v=wtup246CMMY

 
 
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Американский актер Уилл Смит осуществил свою давнюю мечту - занялся банджи-джампингом. Осваивать этот экстремальный вид развлечения он начал с водопада Виктория,...

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