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Уилл Смит совершил прыжок со 100-метрового водопада
13.03.2017 15:05 — Новости Культуры | Tut.by
Американский актер Уилл Смит осуществил свою давнюю мечту — занялся банджи-джампингом. Осваивать этот экстремальный вид развлечения он начал с водопада Виктория, высота которого превышает 100 метров.
Водопад Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве, и считается одной из главных достопримечательностей в Африке. Водопад находится на реке Замбези — четвертой по величине в Африке
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https://www.youtube.com/watch?v=wtup246CMMY
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Американский актер Уилл Смит осуществил свою давнюю мечту - занялся банджи-джампингом. Осваивать этот экстремальный вид развлечения он начал с водопада Виктория,...
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