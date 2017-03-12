Американский актер Уилл Смит осуществил свою давнюю мечту — занялся банджи-джампингом. Осваивать этот экстремальный вид развлечения он начал с водопада Виктория, высота которого превышает 100 метров.

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Видео прыжка актера с водопада обнародовало издание TMZ. Смит признался, что мечтал совершить его 20 лет.

Водопад Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве, и считается одной из главных достопримечательностей в Африке. Водопад находится на реке Замбези — четвертой по величине в Африке

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https://www.youtube.com/watch?v=wtup246CMMY