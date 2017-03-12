Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко назвал условия, при которых российская певица Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении» в Киеве. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».



Юлия Самойлова. Фото: Максим Ли/Первый канал

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», — отметил Геращенко.

Однако, добавил он, если представительница России на конкурсе будет делать политические заявления, ей могут запретить въезд на территорию Украины. «Если же ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против», — заключил собеседник радиостанции.

Как выяснилось позднее, Юлия Самойлова, выступала в Крыму после его воссоединения с Россией. Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, это произошло 27 июня 2015 года на концерте в Керчи вместе с Газмановым и Лолитой. Как отметил Клименко, таких артистов Служба безопасности Украины (СБУ) в страну не пускает. По словам активиста, выдвижение Самойловой для участия в «Евровидении» является «провокацией с далеко идущими последствиями».

Как уточняет «Корреспондент.net», на официальном сайте певицы размещена информация о ее деятельности, согласно которой Самойлова участвовала в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи летом 2015 года.

Как прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина, выступая страной — организатором «Евровидения-2017», обязана следовать правилам проведения музыкального конкурса.

«В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе — это все-таки международный конкурс, и страна — организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», — сказал Песков.