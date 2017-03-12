В городе Канчанабури на западе Таиланда фонд Save Elephant Foundation накрыл слонам «шведский стол» из фруктов в честь их Национального дня. Видеоотчет о празднике сотрудники организации выложили на YouTube -канале Elephantnews.

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В ролике местные жители в традиционных костюмах поют и играют на музыкальных инструментах, а животные едят бананы и арбузы с длинного стола, изготовленного из тростника.

Владелец фонда рассказал, что таким образом они хотели отблагодарить слонов за их помощь в хозяйстве и тяжелую работу, а также отдать дань традициям.

На праздник пришли и туристы. В ролике они рассказали о своих впечатлениях от церемонии, которая не только оправдала все ожидания и растрогала их, но и показала, какое большое сердце у жителей Таиланда.

Национальный день слона ежегодно отмечается в Таиланде 13 марта, начиная с 1998 года. По всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для животных устраиваются праздничные обеды.

Слон считается одним из национальных символов Таиланда. По официальным данным, которые публикует РИА Новости , в королевстве на сегодняшний день проживает 2,7 тысячи рабочих и около 3,5 тысячи диких слонов.