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Слонам в Таиланде накрыли "шведский стол" в их Национальный день
13.03.2017 15:43 — Новости Культуры | Tut.by
В городе Канчанабури на западе Таиланда фонд
Владелец фонда рассказал, что таким образом они хотели отблагодарить слонов за их помощь в хозяйстве и тяжелую работу, а также отдать дань традициям.
На праздник пришли и туристы. В ролике они рассказали о своих впечатлениях от церемонии, которая не только оправдала все ожидания и растрогала их, но и показала, какое большое сердце у жителей Таиланда.
Национальный день слона ежегодно отмечается в Таиланде 13 марта, начиная с 1998 года. По всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для животных устраиваются праздничные обеды.
Слон считается одним из национальных символов Таиланда. По официальным данным, которые публикует
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В городе Канчанабури на западе Таиланда фонд Save Elephant Foundation накрыл слонам "шведский стол" из фруктов в честь их Национального дня. Видеоотчет о празднике сотрудники...
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