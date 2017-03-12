

В должности начальника Толочинского коммунального унитарного предприятия “Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро” Евгений Владимирович Клещенок работает два года. Он рассказал нам о деятельности бюро, подвел итоги сделанного за прошлый год, поделился планами на текущий:

— Наше предприятие занимается разработкой проектно-сметной документации для строительства и ремонта жилья. Основными заказчиками являются физические лица.

Жители района и города обращаются в наше бюро с целью оформления проектной документации на ремонт и реконструкцию частных домов, прибегают к льготному кредиту по Указу Президента Республики Беларусь №75 от 7 февраля 2006 года “О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений”.

После подачи заявления в “Одно окно” и получения разрешения на льготный кредит заказчик обращается в архитектурно-планировочное бюро. Мы составляем проектно-сметную документацию, осуществляем расчеты стоимости работ и необходимых материалов. Представив эти и другие требуемые документы, заказчик сможет оформить льготный кредит на 10 лет под 3% на сумму не более 300 базовых величин.

В прошлом году в бюро обратились около 60 жителей города и района, которые, взвесив свои финансовые возможности, решили дать своему жилищу новую жизнь. Кстати, для этого должно пройти не менее 15 лет со времени его постройки. Как правило, это деревянные дома без удобств. Люди делают к ним пристройки, размещают санузлы или отдельное помещение для котельной, выполняют другие виды ремонта.

Реже обращаются к нам по проектированию индивидуальных жилых домов. В 2014-2015 году было сделано около 20 таких проектов. В минувшем году их было всего 6. Такая разница обусловлена тем, что государство перестало предоставлять льготные кредиты на строительство.

Если вы все-таки решились на новостройку, прежде всего по решению исполкома нужно приобрести и оформить землю под строительство. Только тогда заказчик может обратиться в архитектурно-планировочное бюро.

Что касается проектирования дома, мы можем предложить какие-либо варианты. Иногда люди приходят со своими предложениями, мы вносим коррективы, советуем, какой проект им подойдет больше. Стоимость архитектурного проекта зависит от площади дома и составляет в среднем 200 — 300 рублей, сметная документация — от 200 рублей.

Для юридических лиц мы занимаемся разработкой и выдачей исходно-разрешительной документации. В последнее время к нам обращались ПЭУ “Оршагаз”, “Витебскавтодор” и лесхоз.

В планах на этот год — дальнейшее сотрудничество с заказчиками. В данное время мы работаем с двумя сметами по Указу №75.

Во время нашего разговора зашел очередной заказчик. Владимир Федорович Королев четыре месяца назад вышел на пенсию, продолжает работать. После смерти родителей в Толочине остался дом 1955 года постройки. Здесь он родился и вырос. Вступил в наследство, появилась потребность отремонтировать дом и остаток жизни провести в родных стенах. Дети выросли, имеют свое жилье.

Посоветовавшись с женой, решили воспользоваться льготным кредитом и сделать в доме капитальный ремонт. Владимир Федорович обратился в архитектурно-планировочное бюро, чтобы подготовить смету на ремонт. За кредитные средства намерен поменять потолок, полы, заменить проводку, поставить новые окна и двери, оборудовать санузел.

Заказчик остался доволен сотрудничеством с предприятием, выразил слова благодарности специалистам архитектурно-планировочного бюро за внимание, культуру в общении, профессионализм в выполнении работы.

Елена СЕРЕДА.

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