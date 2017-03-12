Наши обеспеченные предки — представители знаменитых родов Великого княжества Литовского — владели сотнями дворцов и замков. Мы расскажем об их резиденциях, которые находились или находятся за пределами нынешней Беларуси.

Город в Баварии

Януш Радзивилл (1579−1620) купил город в Баварии

Януш Радзивилл родился в виленской протестантской семье гетмана Христофора «Перуна», учился в Страсбурге и Базеле. Он женился сначала на Софии Oлелькович-Слуцкой , самой богатой невесте страны, а после ее смерти — на немке Елизавете Софии Бранденбургской .

Януш был в оппозиции к королю-католику и долго жил в эмиграции. В 1618 году он купил город Лихтенберг , который находится между Дрезденом и Мюнхеном. Прежний хозяин из местного рода Вальденфельс имел финансовые трудности и сам обратился к нашему земляку.

Радзивиллу предложили должность виленского каштеляна, что открывало дорогу в Сенат Речи Посполитой, и он вернулся на родину, но вскоре умер.



Источник: stadt-lichtenberg.de. Руины замка в Лихтенберге

После смерти Януша Лихтенберг унаследовал его сын Богуслав. Он переехал сюда с двумя сестрами и матерью в 1623 году, но жил здесь недолго. Через пять лет город передали его дяде Kристиану . Среди потомков Богуслава — шесть королей Баварии и императрица Австрии.

Сейчас в Лихтенберге живет около тысячи человек. На руинах замка — бывшей резиденции Радзивиллов — каждый сентябрь проводится фестиваль средневековой культуры.

Дворец в Берлине

Антон Генрих Радзивилл (1775−1833) купил дворец в Берлине

Антон Генрих Радзивилл из несвижской ветви рода — сын последнего виленского воеводы Михаила Иеронима и внук знаменитого алхимика Мартина Николая .

Он родился в Вильне и большую часть жизни прожил на территории нынешней Германии. Там он закончил университет Гетингена и женился на племяннице короля Луизе . Их дочь Элиза Фридерика стала невестой императора объединенной Германии Вильгельма, но рано умерла от туберкулеза, а внук Антон Вильгельм — пожизненным членом верхней палаты немецкого парламента.

Антон Генрих Радзивилл стал известным композитором, написал музыку к «Фаусту» Гете. В его берлинском дворце гостили Шопен, Гумбольдт, Шинкель, Мендельсон, Бетховен и другие знаменитые современники. Позже это здание почти на столетие стало одним из главных в стране, а Радзивиллов в нем сменили Бисмарк, Гинденбург, Гитлер.



Иллюстрация: Генрих Семирадский. Шопен играет во Дворце Радзивиллов

Дворец построили для Адольфа Фридриха Шуленбурга по проекту архитектора Карла Фридриха Рихтера . Это был подарок военному от короля. Его хозяин погиб в битве с австрийцами спустя несколько лет после окончания строительства. В 1796 году дворец купил Михаил Иероним Радзивилл и подарил молодой семье своего сына Антона Генриха. Здесь жили три поколения рода.



Дворец Радзивиллов в Берлине

В 1875 году здание купило государство. Почти до окончания Второй мировой войны здесь размещалась Рейхсканцелярия. Ее уничтожили при штурме Берлина. В 1980-х годах на месте бывшего правительственного квартала построили комплекс жилых панельных домов.



Фото: Глеб Лободенко. Жилые дома на месте уничтоженного дворца Радзивиллов

Радзивиллы владели недвижимостью на территории современных Германии, Италии, Франции, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, в том числе больше ста лет — нынешним Президентским дворцом в Варшаве, самым большим в городе. В 2009 году во время визита в Несвиж княгини Елизаветы стало известно о римской резиденции Радзивиллов, которой они владели до 1930-х годов. Сейчас там находится лицей.

Курорт на Балтике

Феликс Тышкевич (1869−1933) унаследовал Палангу и построил там дворец

В 1824 году Николай Тышкевич из логойской ветви рода купил Палангу. Его наследники жили здесь больше ста лет, до Второй мировой войны.

Этот род долгое время был малозаметным, но в 19 веке стал одним из самых богатых в Восточной Европе. Тышкевичи владели десятками резиденций на землях нынешних Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Среди них — в Вильне , Кретинге , Лентварисе , Варшаве , Кракове , Верине , Плужне , Спичинцах , Воложине , Логойске .

Нынешним статусом морского курорта Паланга обязана именно нашим землякам. За деньги Тышкевичей здесь впервые появились гостиница, ресторан, театр, пристань с пирсом, школа мореходства, кабины для купания на пляже.

В 1891 году Палангу унаследовал Феликс Тышкевич. При нем построили две нынешних достопримечательности Паланги — дворцово-парковый комплекс и костел. Дворец он заказал немцу Францу Генриху Швехтену , парк — французу Эдуард Франсуа Андре , храм — шведу Карлу Эдуарду Штрандману .



Дворец Тышкевичей в Паланге

После того как Российская империя прекратила существование, желание владеть Палангой высказали Литва и Латвия. Она побывала частью обеих стран. Тышкевичи все еще жили во дворце и покинули город во Вторую мировую войну. В советские годы в нем сначала размещался штаб погранвойск, а затем — Музей янтаря . Он работает здесь до сих пор.

После распада СССР дворец вернули Тышкевичам, но граф Альфред (последний из десяти детей Феликса) подарил его городским властям.

Дворец на Подляшье

Людвик Михал Пац (1778−1835) построил дворец в Польше

Род Пацев достиг своего могущества в середине 17 века. Тогда его представители занимали высокие должности в Великом княжестве Литовском, в том числе гетмана и канцлера.

Пацы вкладывали средства в строительство или покупку дворцов, жертвовали их на возведение храмов (например, костелов Святых Петра и Павла и Святой Терезы в Вильне).

Род прервался на Людвике Михале Паце. Будущий генерал родился во Франции, воевал на стороне Наполеона, участвовал в восстании против Российской империи, умер в Турции.

Он владел несколькими дворцами на территории нынешних Беларуси, Литвы и Польши: среди них — в Варшаве (нынешнее Министерство здравоохранения Польши), Езнасе , Довспуде . Обилие резиденций даже отразилось в народном творчестве: сохранилась поговорка «Дзе Пац — там і палац».

После поражения национально-освободительного восстания Людвик Михал эмигрировал сначала в Западную Европу, затем в Турцию. Все его имения конфисковали российские власти.



Иллюстрация: Эдвард Гораздовский, 1865 г. Дворец Людвика Михала Паца в Довспуде (Польша)

Его резиденцию в польской Довспуде (между Белостоком и Сувалками) построили в 1827 году по проекту итальянского зодчего Энрико Маркони. Это было одно из первых в Восточной Европе неоготических зданий.

Графский дворец состоял из главного корпуса с четырьмя башнями и двух восьмиугольных павильонов. Фасад украшали статуи правителей Речи Посполитой.

После Паца Довспудой около полувека владели российские помещики Карцовы. Дипломат Юрий Сергеевич уже находясь в эмиграции в 1920-х годах посвятил Довспуде раздел в своих воспоминаниях .

«Без печали и забот жил я себе в майоратном имении Довспуда, расположенном в шести верстах от границы Пруссии. Скольких бы владельцев не переменила Довспуда, не забудет она того, кто прославил ее постройкою дворца, чуда зодческого искусства, о пленительной красоте которого свидетельствуют уцелевшие его остатки. Так, погруженный в непробудный сон, стоял дворец графа Паца и простоял бы долго. Солдаты ли пограничники варили кашу и развели огонь, контрабандисты прятались и, куря, заронили искру, − по какой причине неизвестно, − произошел пожар. Деревянные части выгорели, крыша рухнула, и остались одни почерневшие кирпичные стены. О Довспуде никто не заботился. Деревья росли, размножались и дичали. Кусты боярышника, сирени и жасмина переплелись в густую заросль. Песня Довспуды одинокая, грустная песнь позабытой усадьбы".

Дворец сильно пострадал при пожаре, постепенно ветшал и разрушался. Сейчас от него остались только башня и ворота.

Дворец на Волыни



Ян Николай Ходкевич (1738−1781) заказал проект дворца в Млынове

Ян Николай Ходкевич — единственный сын брестского воеводы Адама Тадеуша. Он закончил Виленский университет, некоторое время жил в семейных имениях под Новогрудком и в Чернобыле.

Этот род существует с 15 века. Среди их резиденций были замки в Ляховичах , Быхове , Шклове , Копыле , дворцы в Вильне и Варшаве .

Одна из центральных резиденций Ходкевичей находилась в ныне украинском Млынове. Гетман Великого княжества Литовского Григорий Ходкевич получил город от Вишневецких.

Ян Николай и его жена Людвика — инициаторы создания здесь дворцово-паркового комплекса. После окончания работ он включал два двухэтажных дворца с шестью и четырьмя колоннами у главного входа.



Иллюстрация: Наполеон Орда. Дворец Яна Николая Ходкевича в Млынове

Сын Яна Николая и Людвики Александр Франтишек привез в Млынов собрание картин и книг. Несколько лет ему принадлежал также один из дворцов на главной площади Львова — сейчас там находится исторический музей.

Большой дворец в Млынове не сохранился. После Второй мировой войны на его месте построили ветеринарный техникум. В малом с 1970-х годов действует местный краеведческий музей. Не сохранился и возведенный на деньги Яна Николая костел. Его разобрали в 1960-х на стройматериалы. На его месте построили кинотеатр «Жовтень».