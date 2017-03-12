|
Город в Баварии и курорт на Балтике. Какими дальними резиденциями владела наша шляхта
13.03.2017 19:13 — Новости Культуры | Tut.by
Наши обеспеченные предки — представители знаменитых родов Великого княжества Литовского — владели сотнями дворцов и замков. Мы расскажем об их резиденциях, которые находились или находятся за пределами нынешней Беларуси.
Город в Баварии
Януш Радзивилл родился в виленской протестантской семье гетмана Христофора «Перуна», учился в Страсбурге и Базеле. Он женился сначала на
Януш был в оппозиции к королю-католику и долго жил в эмиграции. В 1618 году он купил город
Радзивиллу предложили должность виленского каштеляна, что открывало дорогу в Сенат Речи Посполитой, и он вернулся на родину, но вскоре умер.
После смерти Януша Лихтенберг унаследовал его сын Богуслав. Он переехал сюда с двумя сестрами и матерью в 1623 году, но жил здесь недолго. Через пять лет город передали его дяде
Сейчас в Лихтенберге живет около тысячи человек. На руинах замка — бывшей резиденции Радзивиллов — каждый сентябрь проводится фестиваль средневековой культуры.
Дворец в Берлине
Антон Генрих Радзивилл из несвижской ветви рода — сын последнего виленского воеводы Михаила Иеронима и внук знаменитого алхимика
Он родился в Вильне и большую часть жизни прожил на территории нынешней Германии. Там он закончил университет Гетингена и женился на племяннице короля
Антон Генрих Радзивилл стал известным композитором, написал музыку к «Фаусту» Гете. В его берлинском дворце гостили Шопен, Гумбольдт, Шинкель, Мендельсон, Бетховен и другие знаменитые современники. Позже это здание почти на столетие стало одним из главных в стране, а Радзивиллов в нем сменили Бисмарк, Гинденбург, Гитлер.
Дворец построили для
В 1875 году здание купило государство. Почти до окончания Второй мировой войны здесь размещалась Рейхсканцелярия. Ее уничтожили при штурме Берлина. В 1980-х годах на месте бывшего правительственного квартала построили комплекс жилых панельных домов.
Радзивиллы владели недвижимостью
Курорт на Балтике
В 1824 году Николай Тышкевич из логойской ветви рода купил Палангу. Его наследники жили здесь больше ста лет, до Второй мировой войны.
Этот род долгое время был малозаметным, но в 19 веке стал одним из самых богатых в Восточной Европе. Тышкевичи владели десятками резиденций на землях нынешних Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Среди них — в
Нынешним статусом морского курорта Паланга обязана именно нашим землякам. За деньги Тышкевичей здесь впервые появились гостиница, ресторан, театр, пристань с пирсом, школа мореходства, кабины для купания на пляже.
В 1891 году Палангу унаследовал Феликс Тышкевич. При нем построили две нынешних достопримечательности Паланги — дворцово-парковый комплекс и костел. Дворец он заказал немцу
После того как Российская империя прекратила существование, желание владеть Палангой высказали Литва и Латвия. Она побывала частью обеих стран. Тышкевичи все еще жили во дворце и покинули город во Вторую мировую войну. В советские годы в нем сначала размещался штаб погранвойск, а затем —
После распада СССР дворец вернули Тышкевичам, но граф Альфред (последний из десяти детей Феликса) подарил его городским властям.
Дворец на Подляшье
Род Пацев достиг своего могущества в середине 17 века. Тогда его представители занимали высокие должности в Великом княжестве Литовском, в том числе гетмана и канцлера.
Пацы вкладывали средства в строительство или покупку дворцов, жертвовали их на возведение храмов (например,
Род прервался на Людвике Михале Паце. Будущий генерал родился во Франции, воевал на стороне Наполеона, участвовал в
Он владел несколькими дворцами на территории нынешних Беларуси, Литвы и Польши: среди них — в
После поражения национально-освободительного восстания Людвик Михал эмигрировал сначала в Западную Европу, затем в Турцию. Все его имения конфисковали российские власти.
Его резиденцию в польской Довспуде (между Белостоком и Сувалками) построили в 1827 году по проекту итальянского зодчего Энрико Маркони. Это было одно из первых в Восточной Европе неоготических зданий.
Графский дворец состоял из главного корпуса с четырьмя башнями и двух восьмиугольных павильонов. Фасад украшали статуи правителей Речи Посполитой.
После Паца Довспудой около полувека владели российские помещики Карцовы. Дипломат Юрий Сергеевич уже находясь в эмиграции в 1920-х годах посвятил Довспуде раздел в своих
Дворец сильно пострадал при пожаре, постепенно ветшал и разрушался. Сейчас от него остались только башня и ворота.
Дворец на Волыни
Ян Николай Ходкевич — единственный сын брестского воеводы Адама Тадеуша. Он закончил Виленский университет, некоторое время жил в семейных имениях под Новогрудком и в Чернобыле.
Этот род существует с 15 века. Среди их резиденций были замки в
Одна из центральных резиденций Ходкевичей находилась в ныне украинском Млынове. Гетман Великого княжества Литовского Григорий Ходкевич получил город от Вишневецких.
Ян Николай и его жена Людвика — инициаторы создания здесь дворцово-паркового комплекса. После окончания работ он включал два двухэтажных дворца с шестью и четырьмя колоннами у главного входа.
Сын Яна Николая и Людвики
Большой дворец в Млынове не сохранился. После Второй мировой войны на его месте построили ветеринарный техникум. В малом с 1970-х годов действует местный краеведческий музей. Не сохранился и возведенный на деньги Яна Николая костел. Его разобрали в 1960-х на стройматериалы. На его месте построили кинотеатр «Жовтень».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши обеспеченные предки - представители знаменитых родов ВКЛ - владели сотнями дворцов и замков. Мы рассказываем о их зарубежных резиденциях.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии