Немецкий переводчик Томас Вайлер получил престижную премию Штреленера. Награда досталась ему за перевод с русского на немецкий язык романа Виктора Мартиновича «Паранойя».



Переводчик Томас Вайлер. Фото: euk-straelen.de

Переводческая премия Штреленера была основана в 2001 году культурным фондом NRW. Это одна из самых престижных литературных премий Германии для переводчиков. За перевод «Паранойи» Томас Вайнер получил не главный приз, а специальный подарок спонсоров. Его материальный эквивалент — 5 тысяч евро.

Как рассказал TUT.BY Виктор Мартинович, Томас Вайлер специализируется на белорусской литературе. Кроме «Паранойи» он перевел на немецкий язык «Мову» — еще один роман Мартиновича, который автор 6 апреля будет презентовать в Цюрихе, эссе того же Мартиновича для газеты «Die Zeit», роман Альгерда Бахаревича «Сарока на шыбеніцы», стихи Владимира Орлова, Алеся Рязанова, Веры Бурлак и других белорусских авторов.



Виктор Мартинович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сам Виктор Мартинович высоко оценил победу Томаса Вайлера.

— Пасля распаду СССР усходненямецкія ВНУ спынілі рыхтаваць перакладчыкаў з былых моваў Саюзу. Усё трымаецца на чыстым энтузіязме адзінак, якім пры гэтым удаецца папулярызаваць нашую нацыянальную літаратуру. Томасу давялося працаваць з сапраўды складанымі бімоўнымі тэкстамі (напрыклад, з раманам «Мова»). Я вельмі рады за яго.