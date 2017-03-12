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Пять тысяч евро за "Паранойю". Немецкий переводчик получил премию за книгу белорусского писателя
13.03.2017 20:44 — Новости Культуры | Tut.by
Немецкий переводчик Томас Вайлер получил престижную премию Штреленера. Награда досталась ему за перевод с русского на немецкий язык романа Виктора Мартиновича «Паранойя».
Переводческая премия Штреленера была основана в 2001 году культурным фондом NRW. Это одна из самых престижных литературных премий Германии для переводчиков. За перевод «Паранойи» Томас Вайнер получил не главный приз, а специальный подарок спонсоров. Его материальный эквивалент — 5 тысяч евро.
Как рассказал TUT.BY Виктор Мартинович, Томас Вайлер специализируется на белорусской литературе. Кроме «Паранойи» он перевел на немецкий язык «Мову» — еще один роман Мартиновича, который автор 6 апреля будет презентовать в Цюрихе, эссе того же Мартиновича для газеты «Die Zeit», роман Альгерда Бахаревича «Сарока на шыбеніцы», стихи Владимира Орлова, Алеся Рязанова, Веры Бурлак и других белорусских авторов.
Сам Виктор Мартинович высоко оценил победу Томаса Вайлера.
— Пасля распаду СССР усходненямецкія ВНУ спынілі рыхтаваць перакладчыкаў з былых моваў Саюзу. Усё трымаецца на чыстым энтузіязме адзінак, якім пры гэтым удаецца папулярызаваць нашую нацыянальную літаратуру. Томасу давялося працаваць з сапраўды складанымі бімоўнымі тэкстамі (напрыклад, з раманам «Мова»). Я вельмі рады за яго.
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Немецкий переводчик Томас Вайлер получил престижную переводческую премию Штреленера. Он перевел с русского на немецкий язык роман Виктора Мартиновича "Паранойя".
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