В Могилеве собирают деньги на выкуп редких кадров. На более чем двадцати снимках — Могилев 1918 года через призму фотоаппаратов солдат Кайзеровской Германии. Историки рассчитывают на помощь горожан.

Снимки выставили на интернет-аукционе. Лот заметил бывший могилевчанин Олег Лисовский, который сейчас живет в Германии. Он уже выкупил на аукционах сотни снимков Могилева, отсортировал их выложил в открытый доступ в интернете бесплатно. Однако на снимки Могилева 1918 года нашелся еще один покупатель, который серьезно поднял цену. Для молодой семьи Лисовского сумма неподъемная.

Музей истории Могилева выкупить их не может по закону. Одна надежда — на могилевчан. Деньги собирают на краудфандинговой платформе .

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

