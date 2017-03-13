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В Могилеве собирают деньги на фотографии города 1918 года

14.03.2017 09:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве собирают деньги на выкуп редких кадров. На более чем двадцати снимках — Могилев 1918 года через призму фотоаппаратов солдат Кайзеровской Германии. Историки рассчитывают на помощь горожан.

Снимки выставили на интернет-аукционе. Лот заметил бывший могилевчанин Олег Лисовский, который сейчас живет в Германии. Он уже выкупил на аукционах сотни снимков Могилева, отсортировал их выложил в открытый доступ в интернете бесплатно. Однако на снимки Могилева 1918 года нашелся еще один покупатель, который серьезно поднял цену. Для молодой семьи Лисовского сумма неподъемная.

Музей истории Могилева выкупить их не может по закону. Одна надежда — на могилевчан. Деньги собирают на краудфандинговой платформе.

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Теги: Могилев
 
 
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Музей истории Могилева не может выкупить снимки на аукционе по закону.

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