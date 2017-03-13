|
Попавшего в браконьерскую петлю годовалого лосенка под Могилевом спасли инспекторы и учащиеся
14.03.2017 09:26 — Новости Культуры | Tut.by
Годовалый лосенок попал в браконьерскую петлю из проволоки в Могилевском районе. Он запутался в ней, был раненым, уставшим, когда спасать животное пришли инспекторы природоохраны и ученики агролесотехнического колледжа.
Чтобы освободить животное, пришлось набросить на него сеть и обездвижить. Затем снять с шеи металлический капкан и обработать раны. После счастливого спасения лось убежал в лес. По словам инспекторов, если бы помощь не пришла вовремя, животное могло погибнуть.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное едва не погибло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии