﻿ Попавшего в браконьерскую петлю годовалого лосенка под Могилевом спасли инспекторы и учащиеся. 21.by
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Попавшего в браконьерскую петлю годовалого лосенка под Могилевом спасли инспекторы и учащиеся

14.03.2017 09:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Годовалый лосенок попал в браконьерскую петлю из проволоки в Могилевском районе. Он запутался в ней, был раненым, уставшим, когда спасать животное пришли инспекторы природоохраны и ученики агролесотехнического колледжа.

Чтобы освободить животное, пришлось набросить на него сеть и обездвижить. Затем снять с шеи металлический капкан и обработать раны. После счастливого спасения лось убежал в лес. По словам инспекторов, если бы помощь не пришла вовремя, животное могло погибнуть.

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