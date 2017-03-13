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В штате Нью-Йорк дом превратился в глыбу льда после снежного шторма

14.03.2017 09:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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В американском штате Нью-Йорк из-за непогоды покрылся льдом дом, который располагается у берега озера Онтарио. Видеозапись здания опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь John Kucko Digital. За двое суток ролик просмотрели около 70 тысяч раз.

 
 
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В американском штате Нью-Йорк из-за непогоды покрылся льдом дом, который располагается у берега озера Онтарио. Видеозапись здания опубликовал на своей странице в...

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