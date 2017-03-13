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Актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой афериста
14.03.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой мошенника, который, по словам сына артистки Милко, вошел в доверие 89-летней Лоллобриджиды и в настоящее время единолично управляет ее имуществом и капиталом, сообщает издание
Отмечается, что родственники актрисы подали заявление на 29-летнего Андреа Пьяццоллу, являющегося другом сына одной из ассистенток Лоллобриджиды.
По данным издания, Пьяццолла начал тесно общаться с артисткой в 2011 году. Он часто приезжал на виллу Лоллобриджиды, расположенную в Риме, выполнял все ее поручения, а также работал личным водителем.
После долгого общения с актрисой мошеннику удалось отдалить от Лоллобриджиды всех помощников, а потом и членов семьи.
Также родственники артистки рассказали, что они не могут встречаться с Лоллобриджидой, так как Пьяццолла контролирует ее телефонные звонки. Помимо этого, сын и внук актрисы заверили, что она страдает раздвоением личности.
Уточняется, что Пьяццолла к настоящему моменту заключил 15 контрактов на покупку или аренду дорогих автомобилей и мотоциклов на общую сумму более € 1 млн. Также аферист сумел получить € 7 млн от продажи украшений и квартир.
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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой мошенника, который, по словам сына артистки Милко, вошел в доверие 89-летней Лоллобриджиды и в...
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