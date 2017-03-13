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Актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой афериста

14.03.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой мошенника, который, по словам сына артистки Милко, вошел в доверие 89-летней Лоллобриджиды и в настоящее время единолично управляет ее имуществом и капиталом, сообщает издание Il Messaggero.


Джина Лоллобриджида в молодости. Фото: Википедия

Отмечается, что родственники актрисы подали заявление на 29-летнего Андреа Пьяццоллу, являющегося другом сына одной из ассистенток Лоллобриджиды.

По данным издания, Пьяццолла начал тесно общаться с артисткой в 2011 году. Он часто приезжал на виллу Лоллобриджиды, расположенную в Риме, выполнял все ее поручения, а также работал личным водителем.

После долгого общения с актрисой мошеннику удалось отдалить от Лоллобриджиды всех помощников, а потом и членов семьи.

Также родственники артистки рассказали, что они не могут встречаться с Лоллобриджидой, так как Пьяццолла контролирует ее телефонные звонки. Помимо этого, сын и внук актрисы заверили, что она страдает раздвоением личности.

Уточняется, что Пьяццолла к настоящему моменту заключил 15 контрактов на покупку или аренду дорогих автомобилей и мотоциклов на общую сумму более € 1 млн. Также аферист сумел получить € 7 млн от продажи украшений и квартир.

 
 
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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вновь стала жертвой мошенника, который, по словам сына артистки Милко, вошел в доверие 89-летней Лоллобриджиды и в...

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