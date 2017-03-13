Фотоальбом с ранее не публиковавшимися личными снимками Адольфа Гитлера выставлен на аукцион C&T Auctions, который пройдет в среду, 15 марта, в английском графстве Кент. Об этом сообщает агентство Reuters.



Адольф Гитлер. Фото: wikipedia

Альбом, найденный в апреле 1945 года в спальне жены Гитлера Евы Браун, оценивается примерно в 15 тысяч фунтов стерлингов (около 18,3 тысячи долларов), заявил представитель аукционного дома Тим Харпер. «Фотографии очень личные», — сказал он, отметив, что в настоящее время альбом принадлежит коллекционеру, фамилия которого не называется.

Как выяснилось, обнаружил альбом в бункере Гитлера советский солдат, который затем передал его британскому фотографу Эдварду Дину и журналисту Ричарду Димблби. На фото, собранных в альбоме, представлен как сам Гитлер, так и его ближайшие сподвижники — Йозеф Геббельс, Герман Геринг и Генрих Гиммлер.

Накануне стало известно об открытии выставки в итальянском городе Сало, на которой представлена картина, написанная Гитлером, сообщает The Local .

«Это кусок дерьма, картина безрассудного человека», — эмоционально описал полотно организатор выставки «Музей безумия» Витторио Сгарби. «Это работа не диктатора, а негодяя», — добавил он. Картина никогда ранее не выставлялась и была привезена из частной коллекции в Германии.

В общей сложности на выставке, которая продлится до 16 ноября, представлены около 200 картин, фотографий, скульптур и мультимедийных инсталляций, посвященных «политическому безумию».

Город Сало имеет тесную связь с историей фашизма. В 1943—1945 годах он был местом заседаний правительства Итальянской социальной республики во главе с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини.