﻿ Пятнистые экспонаты. Француженка держит в своем доме 1679 коров. 21.by
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Пятнистые экспонаты. Француженка держит в своем доме 1679 коров

14.03.2017 11:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Кто-то увлекается марками, кто-то ищет по аукционам фантики от жвачки, кто-то заводит слишком много кошек и досаждает соседям. У Эмелин Дюоту из города Сент-Омер на севере Франции другое хобби — она собирает различных коров.


Фото: Reuters

Коллекция 25-летней девушки насчитывает 1679 экземпляров, туда входят не только мягкие игрушки, но и упаковки от сыра, книги, магнитики и даже Камасутра с коровами. Как отмечала La Voix du Nord, рекорд по числу коров (более 2,4 тысяч) принадлежит коллекционеру из США, но и у Эмелин пятнистые экспонаты занимают целую комнату.


Фото: Reuters
 
 
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Кто-то увлекается марками, кто-то ищет по аукционам фантики от жвачки, кто-то заводит слишком много кошек и досаждает соседям. У Эмелин Дюоту из города Сент-Омер на...

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