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Пятнистые экспонаты. Француженка держит в своем доме 1679 коров
14.03.2017 11:32 — Новости Культуры | Tut.by
Кто-то увлекается марками, кто-то ищет по аукционам фантики от жвачки, кто-то заводит слишком много кошек и досаждает соседям. У Эмелин Дюоту из города Сент-Омер на севере Франции другое хобби — она собирает различных коров.
Коллекция 25-летней девушки насчитывает 1679 экземпляров, туда входят не только мягкие игрушки, но и упаковки от сыра, книги, магнитики и даже Камасутра с коровами. Как отмечала
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Кто-то увлекается марками, кто-то ищет по аукционам фантики от жвачки, кто-то заводит слишком много кошек и досаждает соседям. У Эмелин Дюоту из города Сент-Омер на...
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