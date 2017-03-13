Кто-то увлекается марками, кто-то ищет по аукционам фантики от жвачки, кто-то заводит слишком много кошек и досаждает соседям. У Эмелин Дюоту из города Сент-Омер на севере Франции другое хобби — она собирает различных коров.



Фото: Reuters

Коллекция 25-летней девушки насчитывает 1679 экземпляров, туда входят не только мягкие игрушки, но и упаковки от сыра, книги, магнитики и даже Камасутра с коровами. Как отмечала La Voix du Nord , рекорд по числу коров (более 2,4 тысяч) принадлежит коллекционеру из США, но и у Эмелин пятнистые экспонаты занимают целую комнату.



Фото: Reuters