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Как проходит праздник Холи в Индии, который полюбился и белорусам
14.03.2017 13:15 — Новости Культуры | Tut.by
Индия встречает весну традиционным Фестивалем красок, или Холи. Праздник длится два-три дня в конце февраля и начале марта. Точную дату определяет Луна — отсчет начинается в полнолуние. Люди обливают друг друга подкрашенной водой, посыпают специями и цветной пудрой. Праздник давно перекочевал в другие страны,
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О том, как проходит настоящий Фестиваль красок - в фотографиях агентства Reuters.
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