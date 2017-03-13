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Как проходит праздник Холи в Индии, который полюбился и белорусам

14.03.2017 13:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Индия встречает весну традиционным Фестивалем красок, или Холи. Праздник длится два-три дня в конце февраля и начале марта. Точную дату определяет Луна — отсчет начинается в полнолуние. Люди обливают друг друга подкрашенной водой, посыпают специями и цветной пудрой. Праздник давно перекочевал в другие страны, в том числе Беларусь (хотя и потерял свою религиозную подоплеку). О том, как проходит настоящий Холи — в фотографиях агентства Reuters.













 
 
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О том, как проходит настоящий Фестиваль красок - в фотографиях агентства Reuters.

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