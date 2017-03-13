Индия встречает весну традиционным Фестивалем красок, или Холи. Праздник длится два-три дня в конце февраля и начале марта. Точную дату определяет Луна — отсчет начинается в полнолуние. Люди обливают друг друга подкрашенной водой, посыпают специями и цветной пудрой. Праздник давно перекочевал в другие страны, в том числе Беларусь (хотя и потерял свою религиозную подоплеку). О том, как проходит настоящий Холи — в фотографиях агентства Reuters.















































